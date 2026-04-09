GündemAlacak-verecek kavgası kanlı bitti, iş yerini uzun namlulu silahla taradılar
HaberlerGündem Haberleri Alacak-verecek kavgası kanlı bitti, iş yerini uzun namlulu silahla taradılar

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti, iş yerini uzun namlulu silahla taradılar

09.04.2026 - 00:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti, iş yerini uzun namlulu silahla taradılar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen husumet kanlı bitti. Bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıslar araçla olay yerine gelerek iş yerine ateş açtıktan sonra hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerindeki F.B.U., S.A.A., Y.F. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

