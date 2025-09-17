Aksaray'daki korkunç cinayetin detayları ortaya çıkıyor! Cesedi dolaba koyup, üzerine dondurma yerleştirmiş, adına 750 bin TL kredi çekilmiş

Haberin Devamı

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan 20 Ağustos'tan itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış dondurma dolabını fark etti. Polis, dolabı açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğunu saptayan polis, Kahya'yı 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakaladı.

'BOĞUŞURKEN SİLAH ATEŞ ALDI'

Yaşar Can Kahya, ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi. Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobiliyle elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı, ancak bu atışlar nereye gitti görmedim. Boğuşurken ikimizde yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme atım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.

CESEDİ DOLABA KOYUP, ÜZERİNE DONDURMA YERLEŞTİRMİŞ

Tekin Atılgan'ın cesedini brandaya sarıp, sandalye ile taşıyarak dondurma dolabının içine koyduğunu anlatan Kahya, şunları söyledi: "Dikkat çekmemesi adına diğer dolaplarda bulunan dondurmalardan yerleştirdim. Sonra dolabı fişe taktım ve yerleştirdim. Silahı çelik kasaya koydum. Tekin'in çantasını ve şişeler ile otomobilin anahtarını alıp, iş yerinden çıktım. Tekin'in otomobiliyle iş yerinden ayrıldım. Çanta ve şişeleri, yolda bir yere attım. Eve gittim, çocuğum ve eşim uyuyordu. Önce banyo yaptım, kan lekeli kıyafetimi de evde çöpe attım. Sabaha kadar uyanık kaldım. Sabaha karşı, evdeki çöpten alıp Adana yolunda çöpe attım."

CESEDİ ARACA YÜKLEMEK İÇİN 3 ÇIRAK ÇAĞIRMIŞ

Kahya, daha sonra iş yerine gittiğini, dağıtıcıların fabrikadan ayrıldıktan sonra muhasebeci kadına erkenden çıkabileceğini söyleyip, bankaya gidip Tekin Atılgan'ın borç olarak aldığı ve hesabına gönderdiği 200 bin TL'yi çekip, iş yerinin banka hesabına yatırdığını söyledi. Bankadan sonra fabrikaya döndüğünü anlatan Kahya, Tekin Atılgan'ın cesedinin bulunduğu dondurma dolabını, karşı iş yerinde çalışan 3 çırağın yardımıyla fabrikaya ait araca yükleyip, Altunhisar ilçesinin yakınlarında attığını itiraf etti. Kahya, Atılgan'ın otomobilini de hastanenin parkına terk edip, taksiyle ayrıldığını söyledi. Yaşar Can Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VÜCUDUNA 16 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Öldürülen Tekin Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Tekin Atılgan'ın otopsisinde vücuduna 16 mermi isabet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Avukat Kerim Bahadır Şeker, olay günü Tekin Atılgan'ın banka hesaplarından mobil işlem sayesinde 300 bin TL ve 350 bin TL olmak üzere iki bankadan kredi çekildiğini ve bunun belgelerine ulaştıklarını, başka bir bankadan da 100 bin TL kredi çekildiğini ve bunun belgelerini de gerekli bankadan istediklerini belirtti.

'HUNHARCA VE CANAVARCA HİSLE İŞLENMİŞ'

Avukat Şeker, şunları söyledi: "Şüpheli Aksaray'da hizmet veren dondurma fabrikasının fabrika müdürü, işçi olarak çalışan müvekkillerimin babası Tekin Atılgan'ı fabrikasına çağırıyor. Burada bizim sonradan öğrendiğimiz banka kayıtlarına göre; 3 bankadan toplam 750 bin TL kredi çekiliyor. Dondurma fabrikasının minibüsüyle Tekin Atılgan'ın cenazesini bindirip, Niğde yolunda yakma girişiminde bulunuyor. Atılgan'ın otopsi raporunda 16 adet kurşun yarası mevcut. 16 kurşun demek, hunharca ve canavarca hisle işlenmiş ve 2 şarjör hıncını alamamış ve üzerine boşaltmış."

'KAMERANIN ARIZALI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ'

Yaşar Can Kahya'nın olay anına ait kamera kayıtlarını sildiğini öne süren Şeker, "Polis, olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarını bulamadı. Kameranın arızalı olduğu öne sürüldü. Ancak polisin yaptığı tespitte, kameraları kırarak çöpe atmış. Karşı iş yerine ait olay yeri görüntülerinde, kırık sandalye ve kanlı elbiseleri çöpe attığı belirlendi. Atılgan'ı derin dondurucun arkasına önce koymuş, üstüne iade edilmiş dondurmaları üzerine istiflemiş, sonra 3 işçi çağırıp Tekin'i taşıttırmış. İşçiler, dolap için 'Bu neden bu kadar ağır demiş' Sonrasında Aksaray'da belirli bir süre dolaştırdıktan sonra Aksaray'a 40-45 kilometre uzaklıkta, Niğde yakınlarında yakma girişiminde bulunmuş. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok ciddi ve detaylı bir çalışma yürüterek şu anda dosyanın içerisinde bu sanığı, caninin, planlayarak tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ceza alması ve ağırlaştırılmış müebbet alması için gerekli tüm detayları dosyanın içine sunmuşlar. Silinen kamera görüntüleri geri getirilebilir" diye konuştu.

'PLANLAYARAK OLDUĞU ORTADA'

Şeker, "Zanlı, ifadesinde suçtan sıyrılmak için önce 'hiçbir husumetim' yoktu, sonraki beyanlarda ise 'husumetim vardı' diyor. Hatta planlayarak olduğu ortada. O gün, iş arkadaşlarına 'Bugün vardiya erken bitecek deyip, herkesi evine göndermiş. Sonra silahıyla zorla kredi çekme işlemi gerçekleştirilmiş. Tekin Atılgan, 3 bankadan toplam 750 bin TL kredi çekiyor. O para önce katilin hesabına, sonra fabrika hesabına aktarılmış" dedi.