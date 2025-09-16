Eski eşini adım adım takip edip katletti! Mektupta yazdıkları kan dondurdu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.09.2025 - 16:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)

Afyon'dan Antalya'ya gelip takip ettiği eski eşini vahşice öldüren infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu'nun (48), 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Sanığa ait olduğu iddia edilen mektuplar ise kan dondurdu.

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl 22 Haziran tarihinde Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yaşandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran 2024 tarihinde Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Bir süre sonra eski eşinin karşısına çıkan Kocaoğlu burada onunla konuşmak istedi.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekleyen Kocaoğlu polis tarafından gözaltına alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen Abdülkadir Kocaoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'PİŞMANIM' DEDİ, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

İlk duruşmada olay anını hatırlamadığını belirten sanığa ait olduğu iddia edilen mektupta; 'İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum' ifadeleri yer almıştı.

'Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamaları ve iddiaları kabul etmediğini belirten sanık, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Mütalaayı açıklayan duruşma savcısı, Abdülkadir Kocaoğlu'nun 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

