Yüksek rekolte tüketiciye yaradı, bu yaz bol bol yenecek! Kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü

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Üreticilik ve tüccarlık yapan Kurtuluş Şimşek, maliyetlerin yükselmesine rağmen üzümün dalında 10-15 liraya alıcı bulduğunu, marketteki fiyatla arasında uçurum olduğunu söyledi. Bir diğer üretici Kemal Aslan ise, geçen yıl bağda 50 liraya satılan üzümün bu sezon 10-15 liraya kadar gerilediğini, fiyatlardaki sert düşüşün nedeninin araştırılması gerektiğini söyledi. Aslan, "Yani bu neyden kaynaklanıyor? Biz üretiyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, üste getiriyoruz. Tam kazanacağımız zaman '10 lira üzümün kilosu' diyorlar" dedi.





"Ambalaj ve diğer giderlerle 20-25 liraya mal oluyor"

Öte yandan komisyoncu İbrahim Boy, fiyatlardaki düşüşün temel nedenlerinden birinin bu yıl yaşanan yüksek rekolte olduğunu söyledi. Ürünün beklenenden fazla verim verdiğini ve hasadın gecikmesiyle piyasada arzın arttığını belirten Boy, üzümün hale ulaştığında işçilik, ambalaj ve diğer giderlerle 20-25 liraya mal olduğunu ifade etti. Boy, ürünün İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere taşınması sırasında nakliye ve mazot maliyetlerinin fiyatı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Bağdan 10 liraya çıkan üzüm, yolculuğu sonunda 40-50 liraya ulaşıyor. Zincirde oluşan maliyetler nedeniyle tüketici yüksek fiyatla karşılaşırken, üretici ise düşük fiyata satış yapmak zorunda kalıyor" dedi.