Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 can kaybı, çok sayıda yaralı var, işte kaza anı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada içerisinde 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişi bulunan otobüste 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın ardından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı.

Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

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CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Kaza anı görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.



Kazada maalesef 7️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2️⃣ vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024

VALİDEN AÇIKLAMA

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kaza yerine gelip, incelemede bulundu. Kumbuzoğlu, "Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre otobüste 41 yolcu, 1 rehber, 2 şoför olmak üzere olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdik. Konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız" dedi.

Daha sonra CNN TÜRK'e bağlanan Vali Kumbuzoğlu, Kazada soruşturmanın sürdüğünü ve şoförün tutuklandığını söyledi. Ayrıca Vali, 25 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

'OTOBÜS BENİ SOLLADI'

Kazaya tanık olan başka bir sürücü Mehmet Tayiroğlu ise şunları söyledi:

"Otobüs beni solladı. Solladıktan sonra otobüs sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Selektör yaptım, korna çaldım, benim aracım hızı 80 kilometreye sabit olduğu içinde yanına yetişemedim. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi."

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Yolculardan Ramazan Durmuş da "Uyuyordum. Kemer de bağlıydı. Arabanın devrildiğini gördüm" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.