â€‹Olay, 14 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ OrtakÃ¶y ilÃ§esi Åžehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Ã–ÄŸretmen Ali RÄ±za Y., ders sÄ±rasÄ±nda 5'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi T.K.'yÄ± sÄ±nÄ±ftan Ã§Ä±kartÄ±p koridorda tokat ve yumruk atÄ±pÂ dÃ¶vdÃ¼, boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ duyan baÅŸka sÄ±nÄ±ftakiÂ teknoloji tasarÄ±m Ã¶ÄŸretmeni GÃ¼lcan ÃœnlÃ¼, koÅŸarak olaydaÂ dayak yiyen Ã¶ÄŸrenci T.K.'yÄ± meslektaÅŸÄ± Ali RÄ±za Y.'nin elinden kurtardÄ±. Daha sonra diÄŸer sÄ±nÄ±ftaki Ã¶ÄŸretmenler de Ã§Ä±kÄ±p, Ã¶ÄŸrenciyi alt kata indirdi. Åžiddet anÄ± ise gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±dÄ±. YaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan T.K., durumu babasÄ± Â Duran K.'yeÂ anlattÄ±. Duran K. daÂ oÄŸlunuÂ Ã¶nce hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼p saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irdi. T.K.'ya aldÄ±ÄŸÄ± darbeler nedeniyle 10 gÃ¼n iÅŸ gÃ¶remez raporu verildi. ArdÄ±ndan da savcÄ±lÄ±ÄŸa giderek Ã¶ÄŸretmen Ali RÄ±za Y.Â hakkÄ±nda suÃ§ duyurusundaÂ bulundu.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDIÂ

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶ÄŸretmen Ali RÄ±za Y.'yi gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±p hakkÄ±nda idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±p, konunun incelenmesi iÃ§in mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirdi. OrtakÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Â Ali RÄ±za Y. de, ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi mahkemece adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

'MEMURÄ°YETÄ°NE SON VERÄ°LÄ°P,Â GERÄ° GÄ°HZÄ°MTLERDE GÃ–REV ALABÄ°LÄ°R'

Daha Ã¶nce gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Sakarya ve Ä°stanbul'da da Ã¶ÄŸrencilere ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±Â Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸretmenÂ Ali RÄ±za Y. hakkÄ±ndaki idari soruÅŸturmanÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HacÄ± Ã–mer Kartal, '' YaÅŸanan ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan idari soruÅŸturma baÅŸlattÄ±k. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼ren soruÅŸturmamÄ±z Ã¶ÄŸretmenlik mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼remeyeceÄŸi veÂ mesleÄŸine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ilerliyor. Ã–ÄŸrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmete verilmeye baÅŸlandÄ±'' dedi.Â

'GEREKEN CEZA VERÄ°LSÄ°N'

Torunu T.K.'nin ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenip okula gelen dedesi Selahattin K., ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''Torumun ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince, durumu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in okula geldim. Biz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± eÄŸitim alsÄ±nlar diye okula gÃ¶nderiyoruz.Â Torunumun dediÄŸine gÃ¶re,Â bu Ã¶ÄŸretmen Ali RÄ±za Y., bizim Ã§ocuÄŸumuza okuldaÂ ders yaptÄ±rmazmÄ±ÅŸ. Matematik dersinde buna 'Sen anlamÄ±yorsun' diye resim yaptÄ±rÄ±yormuÅŸ. Dayak olayÄ± ise baÅŸka bir Ã¶ÄŸrenci,Â Ã¶ÄŸretmen Ali RÄ±za Y.'ye gidip, 'T.K. size kÃ¼fretti. Ã–ÄŸretmen okulda sigara iÃ§iyor' demiÅŸ. O da sÄ±nÄ±fta dersten koridora Ã§Ä±karÄ±p dÃ¶vmÃ¼ÅŸ. Bu Ã¶ÄŸretmene gereken ceza verilsin. BÃ¶yle psikopatlarÄ± neden devlet besliyor.Â Neden gÃ¶revine sor vermiyor. Ã‡ocukÂ baÅŸka okula da gitmek istemiyor. YÄ±llardÄ±r burada okuyor. Burada arkadaÅŸlarÄ±m var diye buraya gidiyor.Â Benim torunuma yaptÄ±. Bu Ã¶ÄŸretmen baÅŸka okulda yine yapar. Bu hocanÄ±n baÅŸka vukuatÄ± varmÄ±ÅŸ.''

T.K.'nÄ±n aÄŸabeyi E.K.'nin aynÄ± okulda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Selahattin K., ''TorunlarÄ±mÄ±n ikisi de bu okulda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. ArkadaÅŸlarÄ± burada. O yÃ¼zden baÅŸka okula gitmek istemiyor.'' dedi.Â

AKSARAY VALÄ°SÄ°, AÄ°LEYÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°Â

Aileyi ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu da sosyal medya hesabÄ±ndan â€œBÃ¶ylesine talihsiz ve vicdanlarÄ±mÄ±zÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bir olayÄ±n ilimizde olmasÄ± hepimizi derinden Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r; hatta kahretmiÅŸtir. Ä°dari yÃ¶nden bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemler hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Ailemiz ve evladÄ±mÄ±zÄ±n her zaman yanÄ±ndayÄ±zâ€™â€™ mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Ziyaret sonrasÄ± da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada olayÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini belirten AydoÄŸdu, ''Bu olayÄ±n takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Aileyi ziyaret ettik. Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±z da bu olayÄ± takip ediyor'' dedi.Â