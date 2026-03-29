Aksaray’da motosiklet, otomobile arkadan çarptı

Kaza saat 23.45 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Kurtuluş Kavşağı istikametine seyreden Sinan B. idaresindeki 68 AEH 080 plakalı motosiklet, önünde seyreden Abdurrahman O. yönetimindeki 01 AHG 137 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı Yakup K. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yol üzerinde yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve yolcuya ilk müdahaleyi yol üzerinde yaptı. Polis ekipleri ise bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Sinan B.’nin durumunun ağır oluğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.