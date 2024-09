Akıllı cihazlar uzaktan patlatılır mı? "Bombaların üstündeyiz"

Kullandığımız akıllı cihazların sayısı giderek artıyor. Akıllı süpürgelerden fırınlara, buzdolaplarından kombilere, birçok cihaz internete bağlanabiliyor. Peki bu cihazlar, Lübnan’daki gibi bir saldırı durumunda tehlike yaratabilir mi?

YANGIN ÇIKARILABİLİR

Milliyet'ten Eren Koca'nın haberine göre; Etik Hacker Tamer Şahin: İnternete bağlı akıllı cihazların tamamının risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar sürekli internete bağlı oluyor ve akıllı aygıt oldukları için içerisindeki bütün özellikler, internete bağlı olduğunda fiziksel hayata etki edebilecek şekilde manipüle edilebiliyor.

Bluetooth gibi, kablosuz internet gibi özellikler var artık otomobillerde. Bu gibi kanallardan da müdahale edilebiliyor, en büyük tehditlerden biri de bu. Çünkü içerisinde SIM kart var ve sürekli internete bağlı. Cebimizdeki telefon neyse, artık birçok akıllı cihaz da o hale geliyor. Zaten büyük teknoloji firmalarının istediği de bu. Çünkü onlar buzdolabındaki tüketimini, evindeki elektriği ne kadar kullandığını, eve ne zaman gidip-geldiğini görelim diyerek her şeyi akıllı hâle getiriyorlar. Ama bunun eksisi; her an erişilebilir ve bu güvenlik açıklarından zarar görebilecek ortamlar yaratıyorlar. Hem otomobilde hem ev eşyaları olarak yani uzaktan bir buzdolabında yangın çıkarabilmek, bir televizyondan kişileri izleyebilmek üzerindeki kamerasından ya da mikrofonundan... Bu gibi şeyler hayal değil.

Haberin Devamı

Kapatmak çözüm değil

Etrafımızda, cebimizde, bulunduğumuz ortamlarda, kullandığımız otomobilde, evimizdeki akıllı cihazlar, herhangi bir şekilde internete, diğer cihazlara bağlanabiliyorsa bundan etkilenilebilir. “Bombanın içinde yaşıyoruz” diyebiliriz. Mesela iPhone cep telefonunu kapatsak bile diğer iPhonelarla haberleşiyor; güvenlik sebebiyle, çalındıysa vs. Benim iPhone tamamen kapalı olsa sizinle yan yana geldiğimizde sizin iPhone bir sinyal gönderiyor, ‘ben buradayım’ diye. Bu da Apple merkezine gidiyor. Yani kapatmak mümkün değil.

‘SÜREKLİ KONTROL EDİLMELİ’

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Uzaktan erişimle patlatılabilecek akıllı ev eşyaları, genellikle internete bağlı olan ve elektrikle çalışan cihazlardır. Örneğin, akıllı prizler, akıllı termostatlar, akıllı kombiler ve akıllı fırınlar, siber saldırıya uğradıklarında tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Eğer bu cihazlara kötü amaçlı yazılımlar veya hackerlar tarafından uzaktan erişim sağlanırsa, aşırı ısınma veya elektrik yüklenmesiyle yangın ya da patlama riski ortaya çıkabilir. Önlem olarak, bu cihazların yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesi, güçlü ve karmaşık şifrelerin kullanılması, güvenilir markaların tercih edilmesi ve ağ güvenliğinin artırılması önemlidir. Ayrıca, akıllı cihazların ağ üzerindeki hareketlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve şüpheli durumlarda cihazların internet erişiminin kesilmesi de güvenliği artıracaktır.

Haberin Devamı

‘SPESİFİK YETENEK’

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: Cep telefonlarından akıllı ev sistemlerine kadar, tüm cihazların güvenliği ciddi şekilde sorgulanmalı. Bu cihazlar doğrudan patlamaya hazır bombalar değil. Ancak, kötü niyetli kişilerin elinde birer araç haline gelebilirler. Örneğin, bir akıllı ev sistemi ele geçirilerek ev içindeki güvenlik kameraları kontrol edilebilir veya evdeki cihazlar hasar görebilir. Ancak, bu tür bir saldırının gerçekleşmesi için oldukça spesifik bir bilgi ve yeteneğe ihtiyaç vardır.

Haberin Devamı

‘MODEMİN GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ’

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: En göz ardı edilen, en kritik, internete bağlantı görevine sahip olan cihaz modem. Modeminiz akıllı cihazlarınıza bağlıysa oradaki bir zafiyetten dolayı erişim sağlanabilir. Modemin güvenliği çok ciddiye alınmalı. Uzaktan erişim sağlanan her türlü cihaz manipüle edilebilir. Akıllı cihazları satın alırken firmalardan alıyor olmamız önemli. İllegal yöntemlerle ülkeye sokulmuş bir ürün risk teşkil ediyor. Zararlı yazılım veya bir bomba bu cihazların içine yüklenmiş olabilir.

Haberin Devamı

‘OTOMOBİLE KAZA YAPTIRILABİLİR’

Etik Hacker Tamer Şahin, akıllı süpürgelerin çoğunun Çin kaynaklı olduğunu belirterek “Bunların bazılarında içerdeki evi haritalandırıp görseller çekip Çin’deki sunuculara aktardığıyla ilgili olaylar çıktı. Bunlar bildiğiniz casus cihazlar gibi davranacak cihazlar” dedi. Şahin, “Yeni otomobillerin bir çoğunda internete erişim var. Bunların frenlerini kilitleyebilir, direksiyonu çevirtebilir, hatta şerit değiştirebilirsiniz. Bunları yüksek hızda kesinlikle yaptırtabilirsiniz uzaktan” bilgilerini paylaştı.