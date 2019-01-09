Akfa Holding soruşturmasında 84 kişiye dava

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 511 sayfalık iddianamede, 8 ihbarcı ve 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 "sanık" yer aldı.

İddianamede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında “silahlı terör örgütü yönetici olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma sırasında tutuklanan ardından tahliye edilen eski İhlas Holding Üst Yöneticisi sanık Cahit Paksoy'un “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığıı değerlerini aklama” suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanık Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaatın sahibi Serdar İnan'ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haberin Devamı

İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Akfa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Asya ortağı Hasan Sayın hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, yine Bank Asya ortaklarından tutuklu sanık İbrahim Sayın hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, Akfa gıda şirketinin ortaklarından tutuklu sanık Murat Sungurlu hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve Akfa Holding bünyesinde direktör olan tutuklu sanık Ş. M. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hapisle cezalandırılmaları istendi.

Haberin Devamı

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen firari sanıklar Erdal Akgül, Hüsamettin Ünal, Mehmet Emin Sekizkardeş, Necmettin Kaya ve Seyfullah Boz hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yıldan 29 yıl 6 ay arasında, diğer tutuksuz 71 sanık hakkında da 7,5 yıldan 22 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, MASAK Kurulu Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TEM Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar ve FETÖ/PDY ile ilgili devam eden soruşturmalarda, sanıkların örgütlü bir şekilde örgüte finansman sağladıkları, bazı sanıkların örgütün iş dünyasındaki yönetici konumunda oldukları belirtilerek, sahip oldukları piyasadaki büyük firmalardan elde ettikleri kazançları 2011-2014 arasında örgüt kurumlarına aktardıkları, 17-25 Aralık süreci ve Banka Asya'ya kayyum atandıktan sonra firmalara/şahıslara aktarılan himmet paralarının farklı bir yolla örgüte sağladıkları kaydedildi.