Arı kovanına yakılan tütsü ateşi tüm bahçeyi kül etti!

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Alevler rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyerek bahçeye yayıldı. İhbar üzerine adrese hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında içerisinde arı bulunan 35 kovanı ile 20 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.