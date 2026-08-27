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Arı kovanına yakılan tütsü ateşi tüm bahçeyi kül etti!

27.08.2026 - 13:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karaman’da arı kovanlarına tütsü uygulamak amacıyla yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle kuru otlara sıçraması sonucu büyük bir maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle 35 arı kovanı ile 20 adet meyve ağacı yanarak küle döndü.

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1Arı kovanına yakılan tütsü ateşi tüm bahçeyi kül etti!

Karaman'da arı kovanlarına tütsü yapmak için yakılan ateş bahçedeki kuru otları tutuşturdu. Yangında 35 arı kovanı ile 20 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.

2Arı kovanına yakılan tütsü ateşi tüm bahçeyi kül etti!

Yangın, Piri Reis Mahallesi Kızık köyü yolu üzerinde bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına tütsü yapılmak için yakılan ateş, kuru otlara sıçradı.

3Arı kovanına yakılan tütsü ateşi tüm bahçeyi kül etti!

Alevler rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyerek bahçeye yayıldı. İhbar üzerine adrese hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında içerisinde arı bulunan 35 kovanı ile 20 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.