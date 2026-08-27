Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Güran ailesinin başvurusuna ret

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Bu nedenle Narin Güran cinayetinin, failleri tespit edilememiş bir ‘faili meçhul’ olay niteliğinde olmadığı açıklandı. Dosyada cevabı aranan hususların; faillerin kim olduğundan ziyade, olayın içerisinde bulunan kişilerin suskunluğu nedeniyle cinayetin hangi saikle ve bütün ayrıntılarıyla nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin olduğu adli kaynaklarca bildirildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde, geçmiş yıllarda faili belirlenemeyen suçların yeniden araştırılması amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, Güran ailesi ve başvuruda bulunan kişiler tarafından Narin Güran dosyasının da bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmesine yönelik çeşitli iddia ve talepler gündeme getirildi.