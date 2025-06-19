Akdeniz'de inşa ediliyor! Gelecek onlara emanet: Hatay'da izin verildi

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan ve yeniden ihya ile inşa sürecine giren Hatay'da yaralar yapılan projelerle sarılmaya devam ediyor. Samandağ ilçesinde geçici olarak kurulan sörf merkezinde eğitim alan sporculardan 6'sı 2025 Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonasında başarı göstererek dereceye girdi. Afetzede öğrencilerin başarılarından dolayı tebrik eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öğrencilerle bir araya gelerek hediye takdim etti. Hediyelerin ardından Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden Hatay Sörf Merkezi'nin inşaatından incelemelerde bulundu.

"Bizler bu projemiz ile yıllardır Samandağ sahilimizin o ürküten dalgalarını birer umuda birer başarı öyküsüne çevirdik ve şimdi o başarı

öykülerine yenilerini eklemek üzere çalışıyoruz"





Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda 6 madalya ve kupa kazanan öğrencilerle bir araya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bugün de sizlerle Hatay'ımızın sporuna, sporcusuna ve sörf sevenlerine büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Samandağ ilçemizde inşası tüm hızıyla devam edilen Hatay Sörf Merkezimizdeyiz. Hatay Sörf Merkezimizin, ön hazırlığı olarak geçici olarak kurulan alanda 2024 yılında 8 ila 16 yaş arasında bin 53 çocuk ve gencimize ücretsiz olarak dalga sörfü eğitimi verdik. Bu öğrencilerimizden 18'ine de sörf lisansları çıkarıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonasında bu ekibimiz çok güzel başarılara imza attılar. Büyük bir gurur ki 2023 ve 2024'de Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonlarımız Hatay'ın kıymetli gençleriydi. 2025 yılı Türkiye Şampiyonasında ise başarılarının üstüne başarı katarak, bizlere 6 madalya ve kupa kazanma sevincini daha yaşattılar ve şimdi de bizlerle birlikteler. Özellikle şunu da belirteyim ki 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nın birincisi, ikincisi ve dördüncüsü Samandağ ilçemizin sevgili gençleri oldu. Yine bir başarı ve gurur öyküsü olarak bu yıl 2 Samandağlı gencimiz milli takıma seçilerek 15-25 Temmuz arasında Portekiz'de gerçekleşecek yarışmada Türkiye'mizi temsil edeceklerdir. Sporda da dünyada söz sahibi olan bir şehir olmak amacıyla şu an incelemelerde bulunduğumuz Hatay Sörf Merkezimizin yapımına başladık. Bizler bu projemiz ile yıllardır Samandağ sahilimizin o ürküten dalgalarını birer umuda birer başarı öyküsüne çevirdik ve şimdi o başarı öykülerine yenilerini eklemek üzere çalışıyoruz. Tesisimiz 1 yıl içinde bin çocuk ve gence ulaşmak ve hayatlarına dokunma imkanına sahiptir. Bunların içinden 300 gencimizin bir üst seviye sörf eğitimi programını almak, bunların arasından da 50 genci sörf lideri olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

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