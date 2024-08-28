Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
28.08.2024 - 20:11 |
Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 28, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/L9SvxYSS5k
28.08.2024, 19:29:51 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 11.3 km#Kandilli