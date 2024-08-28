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Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

28.08.2024 - 20:11 |
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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