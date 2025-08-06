Akdeniz Üniversitesi personel alımı, Akdeniz Üniversitesi personel ilanları: 19 personel alınacak (2025)

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Akdeniz Üniversitesi, yayınladığı ilanla birlikte 19 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Öğretim elemanı olarak alınacak olan adayların n istenilen belgelerle birlikte 20.08.2025 tarihi mesai bitimine kadar üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenen belgeler

Aşağıda belirtilen belgelerin tamamı, başvuru sürecinde eksiksiz olarak sunulmalıdır:

Başvuru Dilekçesi (1 adet)

Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesindeki "Formlar" sekmesinde yer alan başvuru formu kullanılacaktır.

Özgeçmiş (2 adet)

Fotoğraf

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Kimlik Belgesi

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet).

Diplomalar ve Denklik Belgeleri

Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri (2’şer adet).

Yurt dışından alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi (2 adet).

Doçentlik Belgesi

Doçentlik belgesinin onaylı sureti (2 adet).

Yabancı Dil Belgesi

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sonuç belgesi (2 adet).

Hizmet Belgesi (Kamu çalışanları için)

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış adaylar için, kurumdan alınacak onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet).

Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (2 adet)

Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri sayfasından temin edilebilir.

Eser Yayın Dosyası (1 adet)

Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel dosya.

Dijital Başvuru Belgeleri (Taşınabilir Bellek)

Adaylar, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı suretleri, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve bilimsel çalışmalarını içeren PDF dosyalarını aşağıdaki şekilde hazırlayacaktır:

Profesör kadrosu için: 6 (altı) adet taşınabilir bellek.

Doçent kadrosu için: 4 (dört) adet taşınabilir bellek.

8 profesör ve 5 doçentin alınacağı ilanla ilgili genel bilgiler şu şekilde:

Not: Bu ilan, 13 akademisyen alımı için açılmıştır. Diğer 6 personel alımı için istenen belgeler ve şartlar aşağıdaki gibidir.

Aşağıda belirtilen belgeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca başvuru için gereklidir:

Genel şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel atama şartlarını taşımak.

ALES’ten en az 70 puan almış olmak (Merkezi sınav muafiyeti talep edenler için bu puan 70 kabul edilir).

Meslek yüksekokulları dışındaki kadrolar için YDS/e-YDS veya eşdeğer dil sınavından en az 50 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet notunun, YÖK veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenen 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali ile değerlendirilmesi.

Başvuru için istenen belgeler:

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Başvuru Dilekçesi (Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesindeki form doldurulacak).

Özgeçmiş (Kurum içi başvurularda YÖK Formatında AVESİS çıktısı).

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi.

Son 6 aya ait 2 adet fotoğraf.

ALES sonuç belgesi (varsa).

Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

Lisans diploması (Yurt dışı denklik belgesi gerekiyorsa YÖK onaylı).

Lisans transkript belgesi (Aslı veya onaylı örneği).

Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için terhis, tecil veya muafiyet belgesi).

Onaylı iş tecrübe belgesi (Islak/elektronik imzalı).

Onaylı hizmet belgesi (Kamu çalışanları/ayrılanlar için).

Önemli açıklamalar:

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değil.

Sahte belge kullananların başvuruları iptal edilir, atamaları geçersiz sayılır.

e-Devlet’ten alınan belgeler hariç, diğer belgelerin "Aslı Gibidir" onaylı veya noter tasdikli olması gerekir.

İdare, ilan aşamalarını iptal etme hakkını saklı tutar.

Duyurular resmi tebligat niteliğindedir; ayrıca bildirim yapılmaz.

6 öğretim görevlisinin alınacağı ilanla ilgili genel bilgiler şu şekilde: