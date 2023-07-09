Akdeniz foklarını korumak için ilginç yöntem

Sadece denizden ulaşılabilinen sualtı mağaralarında yaşamalarına rağmen yaz mevsiminde teknelerle rahatsız edilen fokların yaşadığı bilinen iki mağaranın girişi demir zincirlerle kapatıldı. Kaş ve Demre kaymakamlıklarının izniyle harekete geçen Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG), AKUT dağcılarının desteğiyle sadece denizden ulaşılan Mavi ve Korsan mağaralarının önüne zincir gererek tekne girişini önlemiş oldu. Fokların insan gürültüsünden çok etkilendiğini belirten SAD Yönetim Kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç, “Akdeniz fokunu korumak için iki önemli mağaraya fiziki bariyer yaptık. Yerkürenin doğal mirası foklar insan etkilerinden çok kolay etkilenir” dedi.

Dünya genelinde 900 civarında kalan narin deniz memelisinin yüz kadar bireyinin Türkiye’de yaşadığı bilinirken Kaş ve Demre’deki iki fok mağarasının girişi büyük zincirlerle kapatıldı. Karadan ulaşılması çok zor olan sualtı mağaralarında yaşayan narin deniz canlıları, özellikle yaz aylarında turistik ve günübirlik teknelerin yarattığı tehlikeyle karşılaşıyor. Deniz memelilerini korumak için yıllardır çabalayan Sualtı Araştırmaları Derneği, iki fok mağarasının insansal etkilerden korunması için Türkiye’de ilk kez zincir gerdi.

Uluslararası The Monk Seal Alliance (MSA) desteğiyle üç yıldır Muğla ve Antalya kıyılarında “Akdeniz Fokunun Somut Adımlarla Korunması Projesi”ni yürüttüklerini belirten Sualtı Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç, zincire gerilmenin gerekli olduğunu vurguladı. Kıraç, “Akdeniz fokunu korumak için fiziki bariyer yapmamız gerekiyordu. Onların yaşam alanlarını korumak için ilgili bakanlıklara ve yerel yönetimlere başvurduk. Kaş ve Demre kaymakamlığının büyük desteğini aldık. Sahil Güvenlik komutanlığı denetiminde, AKUT Kaş-Kalkan ekibinin yardımıyla iki büyük zincir gererek tekne kaynaklı tehlikeleri azaltmak istedik. Akdeniz fokunun varlığı yerkürenin bize yüklediği bir sorumluluktur. The Monk Seal Alliance (MSA) desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dişi fok ziyareti

Kaş-Kalkan arasındaki Mavi mağara ile Demre-Kekova arasındaki Korsan mağarasının kapatıldığı öğrenilirken çevre korumacı Dr. Mert Gökalp, uygulamanın yerinde olduğunu belirtti. Gökalp, “Belki de Akdeniz fokları için ülkemizde yapılmış en ciddi, pozitif ve ilham verici çalışma. 2.5 metre boyunda dişi Akdeniz foku bizi ziyaret etti. Doğayı korumanın insanın geleceğini korumak olduğuna tanık oldum. Denizlerimiz için 36 yıldır çalışan SAD AFAG (Suatı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foklarını Araştırma Grubu) doğa korumada yaratıcı bir uygulamaya imza attı. Kendi tanınırlığını doğa mücadelesinin önüne çıkarmayan, yoğunluklarından kendilerini tanıtamayan bu güzel insanlar dünyada azalan Akdeniz foklarını koruyor” dedi.