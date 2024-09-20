Akdeniz Belediyesi Barış ve Kültür Festivali başlıyor! 2 gün sürecek

Akdeniz Belediyesi, Esenli Üzüm Şenliği ve Bağlarbaşı İncir Festivalinin ardından bir başka kültürel etkinliğe daha imza atıyor. Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenecek '1. Akdeniz Barış ve Kültür Festivali' ile Mersinliler, çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu 2 gün yaşayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Tırmıl Miting Alanında organize edilecek festivalde, yerel sanatçıların konserleri, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve dans gösterileri, çocuklar için renkli oyun ve yarışmalar yer alacak. Festivalin ikinci gününde ise ünlü sanatçı Rojda sahne alıp şarkılarını seslendirecek.

Festival; diller, renkler ve kültürler buluşması havasında geçecek

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, tüm Mersinlileri 21 ve 22 Eylül Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek olan festivale davet etti. Sarıyıldız; "Farklı dillerin, dinlerin, kültür ve mezheplerin yüzlerce yıldır bir arada ve kardeşçe yaşadığı, ülkemizin tüm farklılıklarını yaşatan, Türkiye’nin bir mozaiği olan kentimizde ve bütün renkleri içinde barındıran Akdeniz’de böylesi bir festivali gerçekleştirmekten sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Bir renkler buluşması havasında gerçekleşecek festivalimizde kentimizin sahip olduğu tüm dilleri ve kültürleri yansıtacak etkinlikler, müzik dinletileri, çocuk oyun alanları ve onlar için çeşitli ikramlar yer alacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenleyeceğimiz festivalimiz; barışın, kardeşliğin ve kültürler buluşmasının sembolü olacaktır" dedi.

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