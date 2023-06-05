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AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti, TBMM Başkanlığı için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ismi üzerinde anlaştı.

05.06.2023 - 19:35 | | İHA
AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un aday gösterildiği dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliğine sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gaziantep Milletvekilimiz Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta ve Çankırı Milletvekilimiz Muhammet Akbaşoğlu ile birlikte Anayasa 94. ve iç tüzüğümüzün 10. maddesi kapsamında İstanbul Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş'u Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Başkanlığına aday gösterdik. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. 28. dönem içerisinde kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş milletvekilimizin millete hizmet noktasında inancımız tamdır. Türkiye yüzyılına yakışır bir dönemi gazi Meclisimizde oluşturmayı arzuluyoruz" dedi.

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