AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları:

Savunma sanayisinin ilerlemesinin halk üzerinde etkisi var. Savunma Sanayi ürümelerinde somut çıktılarının alınması, netince alınmasının da etkileri var. Birileri İHA ve SİHA için savaş bütçesi açıyorsunuz diyorlar, teknolojinin ilerlemesiyle bu alandaki ilerleme herkesin malumu. Gerçekten Haluk Bey'in, Selçuk Bey'in bir rol modelliği oluştu gençler üzerinde. TEKNOFEST yılda bir kere organizasyon yapıp dağılan bir kurum değil. Okullarda da oluyorlar. Yaş ortalaması 17-18 buradaki çocukların. Birilerin iddia ettiği gibi Türkiye'de bir beyin göçü olmayacak. Bu çocuklar başarılılar burada. Atatürk Havalimanın Amerikalılara vermekle olmaz bu işler.

AK Parti bugün savunma sanayide şuraya kadar geldi biz buraya kadar geleceğiz diyebilirler. Bunu söylemiyorlar. Bunu söylemedikleri gibi bugün gelişmeleri görmedikleri gibi bir de görmemezlikten geliyorlar. Togg açılışına davet edildiler gelmediler. Bırakın daha iyisini yaparız lafını olanları sahiplenmiyorlar. Muhalefet bundan gurur duysa güzel olmaz mı, bu ülkenin kazancı. Laf yerine geldi mi bunlar devlet projesidir diyorlar. Bunlar bugün çıkan şeyler değil ki 5-6 senedir ortaya koyduğumuz şeyler. Kampanya döneminde bu konu için ortaya bir şey koyamazlar. Seçimden sonra zaten yapamazlar, önüne engel koyacak olan şey Kandil. Savunma Sanayi'de bir gerçeklik var, Dünyada herkes bunu biliyor. Bundan gururlanmayan bir muhalefet olması, bu konuda net bir tavır ortaya koyulmaması bize bunu düşündürüyor, ne düşündürecek başka.

"BUNLAR VİZYON PROJESİ"

Bunların hepsinin son dönemde açılması önemli değil. Biz pandemi sürecinde açılış yapamadık. Mesela biz İzmir Şehir Hastanesini açılışını seçimden sonra yapacağı dedik. Karadeniz gazına baktığımız zaman keşfettikten 3 sene sonra tesisin açılışını gerçekleştirdik. Bunlar vizyonerlik projesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonerliği ile ortaya çıkan projeler. Cumhurbaşkanımız olmasa bunların hayata geçmesi mümkün değildi. Cumhurbaşkanımız şehir hastanelerini yapacağız dediğinde bizim içimizden bile inanmayanalar oldu. Cumhurbaşkanımız İstanbul Havalimanını açacağız dediğinde de inanmayanlar oldu. Bunlar vizyonerlik projesi. Kendilerini aldatmasınlar. Nasıl tahıl anlaşmasını imzalanması konunda Cumhurbaşkanımız bir iradede koyduysa bunlarda bu iradenin ürünüdür.

AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ

3 danem kuralı he partimi için hem milletimiz için çık önemli. Ülkemizin daha 20 yıl AK Partiye ihtiyacı var. Sahaya bakacak olursak; 7 Haziran'ı biz hissetmiştik doğrusu. Sürekli gergin giden bir sürecimiz vardı. 1 Kasım'a giden süreçte ise bir şey olacak diyorduk. Bizim burada diyeceğimiz şey şu an, AK Parti açık ara birinci ve biz inşallah birinci turda ipi göğüsleyeceğiz.

Ben bu Seçim dönemini kutuplaşmanın artacağını düşünüyorum. Kutuplaşma zaten demokrasilerde olur. Muhalefet sürekli kutuplaştırdınız diyor, bu işin doğasında var. Burada kutuplaşmanın dozajı önemli. Ben 2023 seçimlerin çok daha sert geçeceğini öngörüyorduk. Şu anda okar büyük bir sertleşme yok. Bu seçime dair akılda kalacak olanlar FETÖ'cülerin gözümüz 15 Mayıs'a diktik söylemi, Kandil'in açıkça verdiği destek olacak.

Bizim 5 dönemde yaşadığımız şeyler partimize ya da Cumhurbaşkanımıza yönelikti. Son 5 yıldır yaşadığımız şeyler; pandemi, deprem gibi şeyler ise halkımıza yönelik olaylardı. O yüzden biz şunu söylüyoruz, bunu biz çözeceğiz.

AK Parti'nin hemen hemen tüm İzmir mitinglerini gençlik kollarında olduğum süreden itibaren takip ederim. Bu İzmir mitingi 2014-15 dönemindeki kıvamındaydı. CHP'nin İzmir mitingi heyecan uyandırmayan bir mitingdi. Her Genel Başkan konuşurken konuştukları birbirini tutmuyordu.

HDP'NİN CHP'YE VERDİĞİ DESTEK

HDP sürekli olarak 6'lı masa ile bir bağlantı olduğunu söylüyor. Ülke yönetimi ile ilgili olarak siz yürütmeyi destekleyip yürütmenin bir ayağıyım dediğinizde siz o Cumhurbaşkanının adayını etkiliyorsunuz. Kandil söylemi HDP'den dolayı değil. Kandil kelamını son dönemde söylüyoruz. HDP'nin yönetimin aklındaki siyaset yapma tarzı ile büyük kitlesinin oy ver tarzı aynı değil. Büyük bir kesimi HDP'nin terör örgütü bağlantısından özerklik açıklamalarında rahatsız. Bu seçmen kitlesi mecliste bizden de biri olsun diye oy verme hareketin yapıyor. Kandil'deki, Avrupa'daki terör örgütü ele başlarının açıklamaları önemli. Aday açıklandıktan bu yana ülkenin huzuruna ve terörle mücadeleye dair hiçbir tavır ortaya koyulmuyorsa bu muhalefetin muhatap alamaması konusu değildir bu.