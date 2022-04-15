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AK Parti'li Çelik'ten 'Mescid-i Aksa' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

15.04.2022 - 17:09 | | DHA
AK Parti'li Çelik'ten 'Mescid-i Aksa' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağıyoruz. Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelikten Mescid-i Aksa tepkisi

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