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AK Partili Çelik: Depremzedelere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

17.05.2023 - 13:26 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
AK Partili Çelik: Depremzedelere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar" ifadelerini kullandı. (DHA)

AK Partili Çelik: Depremzedelere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz

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