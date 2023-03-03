AK Partili Bülent Turan'dan 6'lı masa açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?” dedi.
03.03.2023 - 16:10 |
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?” ifadelerini kullandı.