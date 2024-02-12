AK Parti KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Aziz Yeniay'Ä±n bir dernekte gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 'Mardinliler BuluÅŸmasÄ±' programÄ± sÄ±rasÄ±nda, beyaz bir araÃ§ iÃ§erisinde derneÄŸin bulunduÄŸu SarÄ± Asma Sokak'a gelen kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanÄ±larak silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rganlar geldikleri araÃ§ ile olay yerinden kaÃ§arken, yaralanan kadÄ±n olay yerindeki ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi sokaÄŸÄ±n Ã§evresinde ÅŸerit Ã§ekerek gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, olay yeri inceleme ekipleri de Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.Â Â

17 GÃ–ZALTI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrÄ± adrese dÃ¼zenlenen operasyonlarda ÅŸu ana kadar 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 3 ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irildi. OperasyonlarÄ±mÄ±z devam ediyor" dedi.

UZUN NAMLULU SÄ°LAHLA SALDIRGANLARIN PEÅžÄ°NDEN KOÅžTU

Ã–te yandan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, araÃ§tan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sokakta yÃ¼rÃ¼yen Ebru GÃ¼neÅŸ'in vurulup yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Sokaktakiler silah sesleri duyup kaÃ§Ä±ÅŸÄ±rken, bir kiÅŸinin otomobilin kenarÄ±nda eÄŸilerek kendini korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir sÃ¼re sonra elinde silah olan baÅŸka bir kiÅŸi saldÄ±rganlarÄ±n peÅŸinden koÅŸuyor. ArdÄ±ndan elinde uzun namlulu silah olan baÅŸka bir kiÅŸinin de saldÄ±rganlarÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ne doÄŸru gitti gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

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