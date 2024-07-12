AK Parti'den sokak köpekleri teklifi: 17 maddelik teklif hazırladık!
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
12.07.2024 - 15:27 |
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan sokak köpeği tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Teklifte her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız.