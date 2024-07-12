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AK Parti'den sokak köpekleri teklifi: 17 maddelik teklif hazırladık!

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

12.07.2024 - 15:27 |
AK Parti'den sokak köpekleri teklifi: 17 maddelik teklif hazırladık!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan sokak köpeği tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Teklifte her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız.

 

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