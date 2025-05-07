AK Parti'den Pakistan'a yapılan saldırı ile ilgili açıklama: Şiddetle kınıyor ve reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde: "Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundular. İç politika ile ilgili, dış politika ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Milletvekilimizin gündeme getirdiği konu ve soru oldu. Cumhurbaşkanımız bunları yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantının açılışında yaptığı bir konuşma var. Cumhur İttifakı’nın sahip çıktığı ve öncülük ettiği terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini, bütün grubumuzun gerekli inceliklere dikkat ederek terörsüz Türkiye konusundaki süreci yakından takip etmesini, bütün illerimizle, teşkilatlarımızla sürece destek verilmesini ifade ettiler.

Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır. Bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir. Terör örgütünün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir. Silah bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreç çok önemli bir aşamaya işaret edecektir. Bölgemizdeki kaynamanın birtakım çatışmaların tetiklenmesine dönük bütün kötücül projelerin engellenmesi açısından son derece stratejik olacaktır.

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‘YENİ OLUMLU ADIMLARI BERABERİNDE GETİRECEKTİR’

Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte bu tansiyonun ortadan kalkması demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanmasına imkan verecek. Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI KARARINI EN KISA ZAMANDA AÇIKLAMASI ÖNEMLİDİR’

Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararının en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMALARI HAKKINDA

Dün akşam, gece geç saatlerde biliyorsunuz Hindistan'la Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı. Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı füzelerle ve savaş uçaklarıyla bir saldırı söz konusu oldu. Tabii biz Pakistan'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Fakat Pakistan tarafı bildiğiniz gibi terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını ve araştırılmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Bunun araştırılmasıyla ilgili mekanizmanın hayata geçmesi ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması gerekiyordu.

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Bunun yapılması yerine sivil hedefleri hedefleyecek şekilde, sivil alanları ve sivil yapıları, sivil kişileri hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için gereken adımların atılması gerekir. Burada Hindistan'ın yaptığı saldırı sorumsuzca, tansiyonu yükselten, kışkırtıcı bir saldırıdır ve bu bizim tarafımızdan tabii ki şiddetle kınanmaktadır. Bundan sonrasında daha bölgede bir savaşı tetikleyecek bir tablonun ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ HAKKINDA

Görüşmenin mahremiyeti esastır. Cumhur İttifakı’nın birinci maddesi bu çerçevede aynı zamanda devlet politikası olan terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını değerlendirebiliriz.