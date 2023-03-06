AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"