AK Parti'den ilk açıklama! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin detayları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Siyasi partiler arasında Türkiye'nin meseleleri hakkında görüşmelerin, diyalog zeminin güçlü şekilde tutulması konusunda bu iade-i ziyaretle güçlü şekilde verilmiş oldu.

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak, Türkiye'nin geleceğini gözeten sorumlulukla ele almasını ifade ediyorlar.

Ekonomiyle ilgili konuların da gündeme geldiği aşikardır. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12.Kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Herhangi bir popülizme tenezüll edilmeyerek Türkiye'nin bu programa bağlılığını ifade etmişlerdir. Popülist söylemlerden kaçınılması gerektiği konusundadır. İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil realist olduğu.

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AP seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki partilerin ortak hareket etme konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

Diğer bir önemli konu bu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusudur. Bunu ilk fırsatta terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel ile birlikte güçlü bir şekilde birlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Barış harekatının 50.yıl dönümünü hep birlikte anmayı hedef ediyoruz.

GAZZE

Filistin devletinin tanınması konusunda diyaloğu artırmamız. Bütün bu çerçeve içerisinde hem ekonomiden hem siyasi meselelere her konuda ortak tutum geliştirmek konusunda Türkiye'nin geleceği için ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti söz konusudur.

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Bu ekonomi konusunun realist zeminde sürdürülmesi için de muhalefet partilierinin üzerine düşen sorumluluğı yerine getirmelerini ifade etmişlerdir.

MİLLETE HİZMET EDEN BELEDİYE BAŞKANLARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bir diğer konu terörle iktisatlı belediye başkanlarıyla ilgili kayyum atanmasıyla ilgili. Bu konuda tutumumuz nettir. Cumhurbaşkanımızın ifadesi şu şekildedir: Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden belediye başkanlarına destek vermeye devam edeceğiz. İktidar olarak destek vermek konusunda tutumumuz açıktır. Birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kayyum atanan yerler olduğu gibi aynı siyasetten kayyum atanmayan yerler de var.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir şekilde toptancı bir anlayışla hareket edilmemektir. Milletten aldığı yetkiyi millette hizmet için kullanıyorsa problem yoktur. Onun ötesinde tutuma geçiyorsa buna müsaade edilmesi söz konusu olmayacaktır.

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