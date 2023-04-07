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Ömer Çelik: DSP'ye, Cumhurbaşkanımıza destek için teşekkür ederiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladıkları İçin teşekkür ederiz'' dedi.

07.04.2023 - 20:59 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Ömer Çelik: DSP'ye, Cumhurbaşkanımıza destek için teşekkür ederiz

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''DSP Genel Başkanı Sn Önder Aksakal'a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladıkları için teşekkür ederiz. Yüce Meclis'te demokratik sol siyasetin, Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak'' ifadelerini kullandı. (DHA)

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