AK Parti'de liste mesaisi! 3 dönem kuralına takılanlar arasında dikkat çeken isimler var

Mülakatlar için oluşturulan 14 ayrı komisyonun raporlarını ele alacak üst komisyonda Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan eşlik edecek.

ÜÇ DÖNEME TAKILANLAR

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti Genel Merkezi’nde, daha önce alınan kararla 24., 26 ve 27. dönemi kapsayacağı açıklanan “üç dönem kuralının”, milletvekili listeleri hazırlanırken kesin olarak uygulanacağı görüşü hakim. Partinin üç dönem kuralına takılan önemli isimleri arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli ve Vedat Demiröz yer alıyor. Kuralın istisnasız uygulanması halinde parti vitrininde yer alan pek çok önemli isim, Meclis dışında kalmış olacak.

BAKAN OLARAK ATANABİLİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden zaferle çıkması halinde bu isimlerden bazılarının bakan olarak atanabilmesi ihtimali gündeme gelebilecek ancak tersi durumda parti içinde ciddi tecrübe sahibi bu isimler Meclis’te de yer alamayacak. Bu durum, parti kulislerinde bir handikap olarak değerlendiriliyor.

‘KURAL UYGULANACAK’

Edinilen bilgiye göre çarşamba günü yapılan Grup Toplantısı’nın ardından Erdoğan, partisinin grup başkanvekilleriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Burada Erdoğan’ın kurmaylarına listeleri hazırlarken üç dönem kuralını uygulayacağını söylediği bunun üzerine bazı grup başkanvekillerinin Erdoğan’a “O zaman adaylığa niye müracaat ettik?” diye sorduğu öğrenildi. Erdoğan’ın ise buna karşılık olarak “Yine topu bana attınız” diye espri yaptığı kaydedildi.

MİLLETVEKİLLERİNE KÜLLİYE’DE İFTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir iftar programı düzenleyeceği açıklandı. İftira AK Parti ve MHP milletvekilleri davet edildi. Davetiyenin CHP ve İYİ Parti’li milletvekillerine de gönderildiği iddia edildi ancak muhalefet bu iddiayı doğrulamadı.