AK Parti’de kadın aday oranı yüzde 18

Adaylar arasında bazı profiller dikkat çekti. Roman Milletvekili Cemal Bekle yeniden İzmir’den aday gösterilirken, Ermeni doktor Sevan Sıvacıyan da AK Parti listelerinde azınlıkları temsilen yer aldı.

SPORCU VE SANATÇILAR

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti’de eski Süper Lig hakemlerinden Kuddusi Mütüoğlu Antalya 7. sıradan; milli yüzücü Umut Arman Sonay ise İstanbul 1. bölge 18. sıradan listeye girdi. Sanat camiasından oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıra, müzisyen Yücel Arzen de İstanbul 3. bölge 14. sıradan aday oldu.

Halihazırda MKYK Üyesi olan 2006 Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday yapıldı. 2019’da BM Genel Kurulu’nda Türkiye’yi temsil eden ve konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olan Enes Efendioğlu da İzmir 1. bölgeden listeye alındı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde sembol isimlerden biri olan Ayşegül Biçer, AK Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı oldu. AK Parti, Aydın 5. sıradan türkücü Mahmut Tuncer’in Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olan oğlu Umut Tuncer’i aday gösterdi. Eski CHP’li Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın da İstanbul 2. bölge 10. sıra adayı oldu. İsmailağa Cemaati’nin ölen şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Emre Ustaosmanoğlu da İstanbul 2. bölge 17. sıradan aday gösterildi.

ERDOĞAN'IN DOKTORU

Türkiye’de kalp-damar cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Halit Yerebakan İstanbul 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı YÖK Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru da olan Prof. Dr. Sadettin Hülagü de Kocaeli 1. sıradan vekil adayı oldu. Pandemi sırasında Çin’in Sinovac aşılarını Türkiye’ye getiren işinsanı Cantürk Alagöz ise AK Parti’nin 2018 seçimlerinde vekil çıkaramadığı iki ilden biri olan Iğdır’da 1. sıra adayı yapıldı.

İLGİNÇ İSİMLER

AK Parti listelerinde Hilal Sabancı, Vehbi Koç, Nazım Hikmet, Yusuf Aslan isimli adayların yer alması da dikkati çekti.