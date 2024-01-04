AK Parti'de belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Partili Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun" dedi. (DHA)