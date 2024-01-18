AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kim oldu? Ömer Selim Alan kimdir?

Ömer Selim Alan, AK PARTİ 2024 seçimlerinde Zonguldak Belediye Başkan adayı oldu. Peki Ömer Selim Alan kimdir?

ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

Ömer Selim Alan, 24 Aralık 1979’da Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.