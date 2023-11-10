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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır" dedi.

10.11.2023 - 17:50 | | ANKARA, (DHA)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var" ifadelerini kullandı. (DHA)

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