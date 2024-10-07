AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Lübnan'ı yeni Gazze yapmak istiyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu’nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.

İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres’i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.

Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu’nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.

'ULUSLARARASI SİSTEM İKİYÜZLÜ'

Uluslararası sistem ikiyüzlü. Bir yandan Akdeniz’in her yanını savaş gemileri ile doldurdular. İsrail’in kendini savunma hakkı var deniliyor denildikçe İsrail daha çok kadın ve çocuk öldürülüyor. İsrail Lübnan’ı yeni Gazze yapmak istiyorlar.

Aynısını Lübnan’a yapıyor. 5-10 dakika öncesinde haber veriyor daha sonra bombalıyor. Sivil cihazları ölümcül cihaz olarak kullanılıyor. Yeni bir suça imza attılar. Uluslararası sistemin namusu Netanyahu’nun yargılanıp yargılanmamasından geçiyor. Cumhurbaşkanımız en başından beri insanlık cephesinin kurulmasını ifade etti. Bunca acıdan sonra birileri düşük sesle de olsa insanlık cephesine dair bu cümleleri kurmaya başladı. BM’den İsrail’le ilgili çıkması gereken kararlardan hiçbiri çıkmadı. Gazze’den sonra Lübnan’da aynı eylemleri gerçekleştiriyor.

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'HESABINI ENİNDE SONUNDA VERECEKLER'

Bugün Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Hesabını eninde sonunda verecekler. Cumhurbaşkanımız başından beri soykırımın durdurulması için çalıştı.

Katiller sürüsü başından beri ne yapacağını söylüyor. Lüban’a saldıracağım diyor, kara harekatına dönüştürme diye yumuşatıyorlar. Katliamları himaye edecek profil çiziyorsunuz sonra da insani yardım göndermek için İsrail’den izin istiyorsunuz.

'Türkiye tarafsız olsun' gibi sözleri hakaret sayarız. Gazze bütün insanlık cephesinin somutlaştığı yerdir. Bundan taviz verilemez.

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Recai Kutan’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

'KESİNLİKLE CEZASIZLIK ALGISINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit oldu. İki kadın cinayeti peş peşe işlendi. Son derece üzücü mahşeri vicdanı yaraladı.

Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik son derece üzgünüz. İnfaz yasası ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilecektir. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hassasiyetimiz çok yüksek. Tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz.