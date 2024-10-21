AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemle ilgili açıklama yaptı

AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Milletimize ihanet etmiş bir haindi. Terörist Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti.

Dinimize yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırması neticesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bütün geçmişe doğru değerlendirildiğinde gerek 15 Temmuz darbe girişimi ile çıkan tablo bu terörist başının ülkemizin milli egemenliğini çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu net bir şekilde göstermektedir.

Bugün bütün bu suçlarıyla birlikte bütün ihanetleriyle ve cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti. Tabi burada örgütün fiziki unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğimiz konusundaki kararlılıkta hiçbir eskime söz konusu değildir.

Uzun zamandır örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde bunları aynı ihanet ve cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde ülkemize karşı faaliyetlerde yürüttüğünü, kendilerince uygun bir fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

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Bu zihniyetin, şebekenin şimdi yaptıkları birtakım açıklamaları gördüğümüzde aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Gelinen noktada 15 Temmuz’dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini de görmüş olduk. Birçok odakları bertaraf edildi. Kutsal değerlere ve insanlığa kötülük etme bakımından ismini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu.

NOBEL ÖDÜLÜ ALAN HACEMOĞLU HAKKINDA

Nobel Ödülü Kazanan Daron Hacemoğlu’nu tebrik ediyoruz. Bilimsel çalışmalarına yapılan atıflar dikkatle takip edilmesi gereken konular.

BÜTÇE SÜRECİ BAŞLIYOR

Ortaya koyduğumuz siyasi başarı 23’üncü bütçe ile taçlanmış olacak. Yarın itibarıyla süreç başlamış olacak.

‘NAZİLERDEN DAHA BETER TABLO ORTAYA ÇIKARMIŞTIR’

Yahya Sinvar’ın şehit edilmesiyle Netanyahu hükümetinin katliamlarına devam ettiği net bir şekilde görülmüştür. Filistin meselesini MKYK’da ayrıntılı bir şekilde ele aldığımızda gördük ki ortaya koydukları soykırım Nazileri fersah fersah geçmiş, Nazilerden daha beter bir tablo ortaya çıkarmıştır.

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Bugün yeni bir İsrail saldırısından da bahsediliyor. Netanyahu hükümeti barışa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Bu saldırgan politikanın durmayacağı görülüyor. Buna silahla destek olanlar eninde sonunda bunun altında kalacaklardır. Bunu bugün durdurmayanlar yarın kendi halklarının daha büyük tepsisiyle karşı karşıya kalacaklardır. Soykırım şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanacak ve hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Dışişleri Bakanları Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanımızın kabulünde ifade ettiği konular Kafkasya barış perspektifi bakımından önemlidir. Net bir şekilde Türkiye Kafkasya’daki barış içinde kilit rol oynayan bir ülkedir. Yıllarca Ermenistan’ı silahlandırarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı Türkiye herkesin yararına olacak. Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın Rusya’nın içinde olduğu konularla Kafkasya barışını koruma iradesi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

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TÜRKİYE’NİN BRICS GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA

Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Kazan ziyareti olacak. BRICS toplantısı gerçekleşecek. Türkiye’nin tarihsel yürüyüşü korunurken ilişkilerin çeşitlendirilmesi açısından Türkiye’nin dünyanın her türlü birliğinde yer alma iradesi baştan itibaren ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın yapacağı temaslar önümüzdeki dönem için yol gösterici ve aydınlatıcı olacaktır.

YENİDOĞAN CİNAYET ŞEBEKESİ

Yenidoğan bebekleri öldüren cinayet şebekesiyle ilgili gündem ve gelişmeleri ve bu şebekeye dönük her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, İçişleri ve Adalet Bakanlığımız tam koordinasyon içinde. Bu çetenin tamamen çökertilmesi varsa benzerlerin bertaraf edilmesi için güçlü bir çalışmayı sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar ve tavizsiz şekilde bu meselenin üstüne gidilmesi konusunda tutumunu ortaya koydu. Bu cinayet şebekesini tümüyle kazıyacağımızı, cezaları almaları için gayret göstereceğimizi ifade ediyoruz.

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FRANSIZ ŞİRKETİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Fransız şirketinin gerek PKK gerek DEAŞ terör örgütlerini desteklediği haberler vardı. Fransa'daki savcıların ifadesinde Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde bunları yaptığı ifade ediliyordu. Bütün bunlar yargı faaliyeti haline gelmiştir. Çatışmaları körükleyenlerin ceza almaları gerektiren süreç devam etmektedir. Bölgedeki kirli ilişkilerin, bölgeye dönük kasıtlı faaliyetlerin ortaya çıkması bakımından örnek teşkil etmektedir. Birilerinin terör örgütleri üzerinden iş yürütmesi tablosunun somut örneğidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA GİDİYOR

Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya, Kazan toplantısı olacak. Türkiye'nin şimdiye kadar ki, geleneksel ittifakları, tarihsel yürüyüşü korunurken ilişkilerin çeşitlendirilmesi açısından da Türkiye'nin dünyanın her türlü platformda yer alması baştan beri ilan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları önümüzdeki dönem için yol gösterici olacaktır.

RİZE'DEKİ AÇILIŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Rize'deki açılışa katılma olayıyla ilgili olarak oraya katılan belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz hakkında disipline sevk işlemi yapılmıştır ve süreç kurul tarafından takip edilmektedir. O konudaki gelişme şimdilik bu noktadadır.

SORU-CEVAP

12 BEBEK DIŞINDA FARKLI VAKALAR VAR MI?

Bu iddiaların hepsi ayrıntılı biçimde inceleniyor. Bunlar çeşitli vatandaşlarımız ve sağlık çalışanları tarafından dile getiriliyor. Hepsi en ayrıntılı şekilde inceleniyor. Vardığımız sonuçları muhakkak surette kamuoyuyla paylaşacağız. Bu vahşet örneği dolayısıyla başka alanlarla ilgili olarak da gündeme geldi. Birçok alanda acaba burada da böyle bir şey var mıdır şüpheler gündeme gelmiştir. Bir yandan gerçekten pandemi zamanında ve diğer zamanlarda büyük fedakârlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızı topyekûn töhmet altında da bırakacak ifadelerden kaçınmak gerekir. Vatandaşlarımızdan gelen uyarılar var. Bu konuyu son derece ciddiye aldığımızı ifade etmek istiyoruz. Bizim aynı şekilde Cimer'e geldiği gibi partimize gelen ihbar söz konusu olduğunda bütün ayrıntılarıyla bakıyoruz."

Doğrusunu yanlışını ayırt etmeyip ilgili makamlara ileterek en ayrıntılı şekilde bakılmasını sağlayacağız. Günlerdir bizi uyutmayan diyalog ve tablolar ortaya çıktı. Vatandaşımızdan gelen her ihbarı muhakkak surette takip ediyoruz. Çıkarsa bunu paylaşırız, üstüne de sonuna kadar gideceğimizi ifade etmek istiyorum.

Muhalefetten de bazı teklifler geliyor. Burada topyekûn suçlamaya gitmeksizin ortaya konulan her şeye bakıyoruz. Denetim sisteminin bu olaylarla ilgili olarak yeniden güncellenmesi ve daha da güçlü hale getirilmesi, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının tam zıddında ölüm şebekesi kurmuş çetesi dünyada da gündeme geliyor. Bunlarla ilgili yeni mekanizmalar kuracağız. Vatandaşlarımızın gösterdiği infial son derece haklıdır. Biz bunlarla mücadele konusunda acımasız olacağız dediğimizde cümle yanlış yere gidiyor. En yüksek kararlılığı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu olayların tekerrür etmemesi için ortaya konulan tüm teklifleri değerlendireceğimizi ifade etmek isterim.

NEÇİRVAN BARZANİ'NİN ZİYARETİ

Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarını savunmak konusunda güçlü bir irademiz var. Burada hem merkezi hükümetle hem Kuzey Irak'taki yönetimle terörle mücadele ve PKK'yla mücadelede görüşlerimizin daha da yakınlaştığını gördük. KYB'nin yanlış bir yönde hareket etmesi problemdir. Biz KYB yetkililerine şunu söylüyoruz; Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten unsurlarla yan yana durmasınlar. Bu hassasiyetleri koruma bakımından Neçirvan Bey'in ziyareti önemlidir. Yerinde ve verimli bir ziyaret olarak gerçekleşmiştir.

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ GÜNDEMDE VAR MI?

Burada net bir şekilde ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis açılışından sonra sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları iç cepheyi güçlendirme başlığı üzerinden. Bölgede ve diğer gelişmeleri birlikte okuduğumuzda Türkiye'de iç cephenin korunması herkes için bir sorumluluk olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyet alanından taviz söz konusu değildir. Terör örgütüne destek veren ifadeler kullanan siyasi partiye dönük olarak terörle aralarına mesafe koymaları, Türkiye partisi olmalarına dönük faaliyettir. Çözüm sürecinde yapılan devletin sert gücünü kullandığı kadar yumuşak gücünü kullanılması, terör örgütünün silah bırakması ve ülke topraklarını terk etmesiydi.