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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meral Akşener'e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.'' dedi.

30.03.2023 - 09:59 |
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meral Akşener'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik şu ifadelere yer verdi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.''

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