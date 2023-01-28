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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kudüs'teki saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

28.01.2023 - 09:47 |
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kudüs'teki saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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