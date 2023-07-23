AK Parti Sözcüsü Çelik: Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıda hayatını kaybeden partinin İl Sekreteri Sacit Pişgin’in cenazesine katıldıktan sonra olaydan yaralı olarak kurtulan İl Başkanı Salih Demir’i tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada il başkanının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, Pişgin’in ailesine de başsağlığı dileklerini sundu. Çelik, olay olduktan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini ifade ederek, “Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz yapan da hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir” diye konuştu.

Çelik, “Siyaset kurumuna karşı hür türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.