AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti

AK Parti'li Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; Tüm insanlığın başı sağ olsun. Bugün gerçekleşen saldırı katliamcı şebekenin zulümlerine devam edecektir. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza ettiler. Bunun karşısında en güçlü ses Türkiye’den çıktı. 7 Ekim’den bu yana görüldü ki cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar öne çıktı. Batı toplumu barış için inisiyatif koymak yerine savaş gemisi göndermeyi tercih etti.

Siyonist şebeke katliama devam edecek. Netanyahu savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor.

İsrail'in tüm bu eylemleri ağır, aşırı, net bir tehdit oluşturmaktadır.

İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail’e bir saldırı olursa korumaya hazırız dedi ABD. Bölgede tehdit olan İsrail’dir. Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer. Saldırı silsilesi gerçekleştireceğini ortaya koydu.

Gelinen noktada Netanyahu ve ekibinin uluslararası hukuk çerçevesinde durdurulması gerekiyor. Siyonist şebeke barış isteyen birini öldürdü. Haniye barış için çabalıyordu.

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İsrail bölgedeki bütün ülkeleri tehdit ediyor. Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir. Barış isteyenler ortak harekete geçmelidir. İsrail barışa karşı suikast yaptı.

Bugünden itibaren durdurulmazsa çok daha vahim sonuçlara yol açacak neticelere neden olacak.

Ömrünü Filistin davasına adamış Haniye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Haniye, bütün İslam dünyasının şehididir

İsrail’in bundan sonraki saldırıları için son uyarı kabul etmek gerekir. Bu katliamcı şebekeye karşı barışı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz.