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AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokratik siyasi sözlükte “cunta eşittir CHP” yazar

06.04.2025 - 14:24Güncellenme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokratik siyasi sözlükte “cunta eşittir CHP” yazar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, 'Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte “cunta eşittir CHP” yazar.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi” ifadesini kullanmış.

Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte “cunta eşittir CHP” yazar.

Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.

Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.

Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da “Yassıada zihniyetine biat” etmiştir.

 

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