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AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz” dedi.

25.03.2023 - 18:28 | | ANKARA (İHA)
AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetliyoruz

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetliyoruz