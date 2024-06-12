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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

12.06.2024 - 19:34 |
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir

Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır” ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir