AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Erdoğan başkanlığında bugün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi kongre takvimi olacak.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili yapacağı sunumda, bu sürece ilişkin yürütülecek takvimi sunacak.

BÜYÜK KONGRE 2025 MAYIS’TA

Planlanan kongre takvimine göre, eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde delege seçimleri olacak. Kasım başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri yapılacak. Yeni yılın başında il kongrelerinin yapılması planlanırken, 8. Olağan Büyük Kongre’nin ise mayıs ayında olacağı dile getiriliyor.

YÜZDE 60’LIK DEĞİŞİM

AK Parti kulislerinde, Büyük Kongre’de Erdoğan’ın yönetimde yüzde 60’tan fazla bir değişim yapacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın A Takımı olan MYK’da birçok genel başkan yardımcısını değiştirebileceği, yerlerine ise güçlü siyasi söylemleriyle ön plana çıkan ve yeni parti politikası üretmede daha etkili ve aktif görev alabilecek isimlere görev verebileceği aktarılıyor. Yine, kongrede İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu bazı önemli şehirlerde, il başkanları ve teşkilatlarının değişebileceği de belirtiliyor. Erdoğan’ın bu sürece ilişkin adımlarını, acele etmeden, kapsamlı ve ince eleyip sık dokuyarak atacağı aktarılıyor.

Haberin Devamı