AK Parti Meclis grup yönetimi belli oldu
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili olacak. Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı olacak.
30.05.2023 - 20:51 | | HABER MERKEZİ
AK Parti'nin yeni grup başkanı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu. Mevcut grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun görevlerine devam etmesi kararlaştırılırken Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, vekil seçilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, 28. Dönemde grup başkanvekili olarak görev yapacak.