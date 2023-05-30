AK Parti Meclis grup yönetimi belli oldu

AK Parti'nin yeni grup başkanı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu. Mevcut grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun görevlerine devam etmesi kararlaştırılırken Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, vekil seçilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, 28. Dönemde grup başkanvekili olarak görev yapacak.