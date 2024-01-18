AK Parti KÄ±rÄ±kkale belediye baÅŸkan adayÄ± kim oldu 2024 AK Parti KÄ±rÄ±kkale belediye baÅŸkan adayÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ± kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

31 Mart 2024 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek yerel seÃ§imlerle belediye ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± belli oluyor.Â AK PartiÂ KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ±Â adayÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Peki, KÄ±rÄ±kkale AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? AK Parti KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? KÄ±rÄ±kale AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ± kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, hangi gÃ¶revlerde bulundu?

AK PARTÄ° KIRIKKALE BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI KÄ°M OLDU?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ± oldu.

AK PARTÄ° KARAMAN BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI MEHMET SAYGILI KÄ°MDÄ°R?

1969 YÄ±lÄ±nda HacÄ± Kaya ve Aysel SaygÄ±lÄ±â€™nÄ±n beÅŸinci evlatlarÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Mehmet SaygÄ±lÄ±, Ä°lkokulu TÄ±naz Ä°lkokulunda, Ortaokulu AtatÃ¼rk Ä°lkokulunda, Liseyi ise KÄ±rÄ±kkale Lisesinde tamamladÄ±. Mehmet SaygÄ±lÄ± AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ä°ÅŸletme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden 1990 yÄ±lÄ±nda mezun oldu. 1990-1991 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°ngiltereâ€™de Lisan eÄŸitimi aldÄ±. 1991â€“1992 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda askerlik hizmetini ifa etti. 1993 yÄ±lÄ±ndan itibaren merkezi KÄ±rÄ±kkale olan aile ÅŸirketinde ticari faaliyetine devam etti.

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2009 yÄ±lÄ±nda Adalet ve KalkÄ±nma partisinde il genel meclis Ã¼yesi seÃ§ildi. Mehmet SaygÄ±lÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda KÄ±rÄ±kkale Ä°l Genel Meclisi BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavir RuhsatÄ±na sahibi olan SaygÄ±lÄ±, KÄ±rÄ±kkale Ä°li TanÄ±tma ve KalkÄ±ndÄ±rma VakfÄ± ( Kiktav ) kurucu Ã¼yeliÄŸi, KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesi VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeliÄŸi, Polis Hizmetlerini GÃ¼Ã§lendirme DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeliÄŸi gibi Sosyal, KÃ¼ltÃ¼rel ve YardÄ±m amaÃ§lÄ± pek Ã§ok dernekte Ã¼yelikleri bulunuyor.

Mehmet SaygÄ±lÄ± 30 Mart 2014 SeÃ§imlerinde ve 31 Mart 2019 SeÃ§imlerinde tekrardan Adalet ve KalkÄ±nma Partisinden KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Evli ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ±.

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