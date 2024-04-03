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AK Parti itiraz etmişti Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı başladı

AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.

03.04.2024 - 15:18 | | Melihcan ÇALIŞKAN - Uğur GÜLBOY / İSTANBUL (DHA)
AK Parti itiraz etmişti Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı başladı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

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