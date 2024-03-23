AK Parti İstanbul mitingi saat kaçta? AK Parti İstanbul mitingi 2024 ne zaman, nerede yapılacak?
AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar sürerken mitinge katılacak vatandaşlar miting ile ilgili detayları sorguluyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından miting ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?
23.03.2024 - 14:28 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Yeniden Büyük İstanbul Mitingi yapılacak. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı, İstanbul mitinginin ayrıntılarını paylaştı.
Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda;
"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.