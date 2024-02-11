AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Meclis üyeleri ile ilgili mülakattan çıkarak aracına gitmek üzere karşıdan karşıya geçmeye çalışan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yola savrularak ağır yaralanan Baltacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baltacı'ya çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

FATMA SEVİM BALTACI'YA VEDA

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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN: HABERİ ALDIĞIMIZDA VURULMUŞA DÖNDÜK

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol arkadaşımız, dava arkadaşımız... Her nefis ölümü tadıcıdır. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Fatma Sevim kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız ebediyete uğurlanacak. Yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Dava ve yok arkadaşlarının böyle birbirleriyle bu tür imkanlara bulunmaları kolay değil. Ölüm, hayat hepsi bizim için birer imtihan. Burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.