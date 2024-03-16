AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe son İstanbul anketini açıkladı!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CNN TÜRK yayınında 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİN' SÖZLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması gençlerle sohbet ederken yaptığı bir açıklamaydı. Bir seçim arefesinde açıklama yapıldığı için farklı değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanımız hukuki sistemimiz açısından var olanı açıkladı.

'SEÇMENİN KARARI BİTMİŞTİR' DİYECEK BİR SEÇİM HİÇ GÖRMEDİK'

Daha çok seçmenimizin bir kısmının kararının vermiş oluyor, büyük çoğunluğu. Belki kararsız, gri seçmen -ortada kalan seçmen- dediğimiz son 20 güne, 1 aya kadar devam ettiriyor.

Dolayısıyla tüm adaylar, tüm siyasi partiler kalan 15 günü de seçmenimizi kendi lehlerine etki edebilmek için daha yoğun bir çalışmayla geçirecekler. Çünkü 'Artık tamam. Seçmenin kararı bitmiştir' diyecek bir seçim hiç görmedik, yaşamadık.

Yüzde 1,5 da olsa, yüzde 2 de olsa, yüzde 5 de olsa diyelim... Bu rakamlar araştırma yapan şirketlerin ya da bilimsel veriyi oluşturan kişilerin verdiği bilgilerle hareketi değişmekle birlikte yüzde 1 de olsa çok önemli bir rakam. Yüzde 6 da olsa çok önemli bir rakam. Dolayısıyla seçmenimizin en azından bu aralıktaki kısmının kararınını henüz tam netleştirmediğine dair tüm seçimlerde bir yaklaşım var. Bu seçimlerde de ben öyle olduğunu düşünüyorum.

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KARARSIZLARIN ORANI DAHA MI AZ?

Her geçen gün azalıyor. Yüzde 10'ların üstünde başlayan bir kararsızlık şu an yüzde 5'lerin altına kadar geldi.

İki tane temel nedeni var bence... Birincisi; kampanyalar yapılıyor. Seçmenimiz o kampanyalardaki söylemler veya kendi değerlendirmelerine hareketle bir karara doğru yolculuk yaparken o yolculuk bitmiş oluyor bazıları için. Kararı netleştiriyorlar. Bir kısmı için zaten artık zaman geliyor. Bu kararsızlığın sona ereceği bir gün var. O da 15 gün sonra artık öyle ya da böyle vatandaşımız bir sonuca varmak durumda. Dolayısıyla hem o zamanın gelmiş olması hem de kampanya sürecinde partilere adayların çevreleriyle yaptıkları konuşmalar onları bir sonuca doğru itiyor.

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ANKETLERDE SON DURUM NE?

Çok farklı firma anket yapıyor. Farklı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Geride olduğunuz anketler var. Önde olduğunuz anketler var. Başbaşa giden anketler var. Bunlar muhtemelen her birinin kendi yöntemleri uyguladıkları sistematik neticesinde vardığı sonuçlar. Firmanın sonuçlarıyla ilgili farklı değerlendirmelerde yapmamak lazım.

Toplamı bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Birkaç gün içerisinde tekrar bakacağız. Geçen haftalarda Murat Kurum başkan açıklamıştı zaten kendisine gelen bilgilerle alakalı. 1-1,5 puan yarışı şu an önde götürdüğümüze dair sonuçlar görüyoruz.

Ama anketlerde yüzde 5 önde de olsanız, 1,5 puan önde de olsanız Türkiye'deki seçim aritmetiğinde vatandaşlarımızla beraber 31 Mart'ta yürürken biz 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, netleşeceğini vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketle karşılaşacağımızı bildiğimiz için tempomuzu da çalışmamızı da gayretimizi de kesmeden devam etmeye gayret ediyoruz.

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Biz de bu sonuçların hepsini görüyoruz. Ortalama yaptığımızda, dediğim gibi Murat beyin ifade ettiği gibi, böyle bir sonuçla da karşı karşıyayız.

Bu bir rekabet, bir yarış. Burada biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi, vaatlerimizi tüm bu saydığımız değerler çerçevesinde anlatabilmeyi başarabiliriz, başarıyoruz. Başaracağız, hep beraber başaracağız.

İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. 24 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Murat Kurum Başkanla Atatürk Havalimanı'nda saat 14.00'te 'Büyük İstanbul Mitingi'mizi yapacağız. Miting yapmak bizim geleneğimizde var. O gelenek devam ediyor. Yüz binlerin üzerinde katılım bekliyoruz.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN DURUMU NE OLACAK?

Atatürk Havalimanı'mız İstanbul için nasıl kullanılır. Havalimanı olarak kullanılmaya devam ediyor, bir pisti açık. Millet Bahçelerinden biri yapılıyor, girişimcilere dönük bir merkeze dönüştürülecek, çok amaçlı bir merkez haline dönüşüyor havalimanı.

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TRAFİK SORUNU

Trafik konusunda görüşmeleri yaptığımızda '2018'de 2017'de trafik yok muydu?', diyor insanlar. İşte biz de yüzde 40'larda bıraktığımız şey niye yüzde 60'lara çıktı diye soruyoruz. Bazı bölgelerde metro inşaatların durdurulduğunu biliyoruz. Trafik sorununun çözülmesi için tünel ve metro yatırımlarının artması lazım. Hem tünel projelerimizi Murat Kurum açıkladı. Bunları yapmadığınızda trafik yoğunluğunu artırır hale gelirsiniz.

"ENGELLENİYORUM" TEZİ ALGIDAN İBARET

Biz 2-14-2019 döneminde AK Parti olarak Meclis'e, diyelim kaç tane dosya getirmişiz... Ekrem beyin de içinde olduğu CHP Meclis Üyeleri bunlar kaç tanesine ret vermişler... Onlar 2019-2024 döneminde kaç tane dosya getirmişler, kaç tanesine ret vermişiz...

Rakamlar belli, Meclis kayıtları ortada. Ben iddiada bulunuyorum. Diyorum ki; Bizim getirdiğimiz, mesela projelerin yapılması için Meclis'ten en çok finans talebi gelir yetkilendirme noktasında olacaksa. Bizim dönemimizde gelen 22 tane dosyanın 20'sini Ekrem beyin de içinde olduğu CHP grubu 'ret oyu' vermiş. Onların getirdiği 57 dosyanın 56'sına AK Parti grubu 'evet oyu' vermiş. Şimdi nasıl engellemiş oluyoruz?

'Engelleniyorum' tezi de algıdan ibaret. 'Mağdurum' tezi de algıdan ibaret. 57 dosyanın 56'sına imza atılmış. Her getirdiğiniz dosyayı kabul etme zorunluluğu yok muhalefetin. Bizim getirdiğimiz dosyaları da CHP'nin kabul etme zorunluluğu yok. Ama tarih ortada. Yüzde 98 'hayır' diyen CHP ile yüzde 99 'evet' diyen bir AK Parti var. Niye engellemişiz? Bir bahsettikleri dosya var yurt dışı kredisiyle ilgili. O dönemde yurt dışı kredilerini belediyeler Hazine garantili aldığı için aynı dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep belediyelerinin de onaylanmaya projeleri var.

57'de 1 dosyanız Meclis'te onaylanmadı ya da reddedildi diye siz 5 yılınızı 'Engelleniyorum', 'Mağdurum', şimdi 'Hatırlamıyorum' da eklendi. Ben soruyorum bu dediklerim yanlışsa çıksın kendileri cevap versinler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

2012'den bu yana 850 binin üzerinde binamız dönüştürüldü. 1 yılda bu iş olmaz. Hepimizin problemi. Gelin 5 yıllık yerel yönetimle, biz 650 binlik hedef koyduk, bunu İstanbul yapabilir. Bu dönüşüm İstanbul için bir gereklilik.