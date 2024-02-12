AK Parti Ä°BB BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum: Yeniden yÃ¼kseliÅŸi arzulayan bir Ä°stanbul var

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum Pendikâ€™ de sivil toplum kurumlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle biraraya geldi. ToplantÄ±ya AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ã–zer SarÄ±kaya, Pendik Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Cin ve parti temsilcileri katÄ±ldÄ±. Kurum, STK buluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Pendiksporâ€™u da ziyaret etti. Pendikspor BaÅŸkanÄ± Mahmut TÃ¼rkoÄŸlu, kulÃ¼p yÃ¶neticileri ve sporcularla biraraya gelen Kurum, sahada ÅŸut attÄ±.Â

"DÃœN BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK ZOR BÄ°R GÃœNDÃœ"Â

Ak Parti Ä°stanbul Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatma Sevim BaltacÄ±â€™nÄ±n vefatÄ±na deÄŸinen Kurum, "GerÃ§ekten dÃ¼n bizim iÃ§in Ã§ok zor bir gÃ¼ndÃ¼. Ä°l kadÄ±n kollarÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±mÄ±z Fatma kardeÅŸimizi kaybettik ve tÃ¼m teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zla birlikte kardeÅŸimize verdiÄŸimiz sÃ¶zleri, dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za verdiÄŸimiz sÃ¶zleri tutmak ve bu mÃ¼cadeleyi o bayrak yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanla sÃ¼rdÃ¼rmek zorundayÄ±z." dedi.

"BU MÄ°LLETÄ° GÃœZEL Ä°STANBUL'A YENÄ°DEN KAVUÅžTURACAÄžIZ"Â

Kurum " Belediye baÅŸkanÄ±m anlattÄ±lar. KarÅŸÄ±mÄ±zda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayÄ± yÃ¶netilemeyen kocaman bir ÅŸehir var ve fetret dÃ¶neminden kurtulmayÄ± bekleyen yeniden yÃ¼kseliÅŸi arzulayan bir Ä°stanbul var. Hak ettiÄŸi eserleri arayan aziz Ä°stanbul halkÄ± var. Biz bunun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in kimsenin maÄŸdur olmadÄ±ÄŸÄ± bir Ä°stanbul iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±, yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zÄ± mutlu etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. ÅžÃ¶yle baÅŸÄ±mÄ±zÄ± yastÄ±ÄŸa koyduÄŸumuzda Pendikâ€™in yarÄ±nlarÄ±nÄ± buradaki genÃ§lerimizin geleceÄŸini hep birlikte hayal edeceÄŸiz. Uyku tutmayacak geceler gÃ¼ndÃ¼zlerle birleÅŸecek. GÃ¶receksiniz biz Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, Ã§abalayÄ±p bu milleti gÃ¼zel Ä°stanbul'a yeniden kavuÅŸturacaÄŸÄ±z ve kÄ±ymetli dostlarÄ±m, 22 yÄ±ldÄ±r tarihi nitelikteki her bir projemizle, yeni bir projenin kapÄ±larÄ±nÄ± aradÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her bir Ã§alÄ±ÅŸma daha bÃ¼yÃ¼k bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ve deÄŸiÅŸimin yolunu aÃ§tÄ±. Biliyorsunuz bakanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶neminde Pendik'te iki muhteÅŸem yeÅŸil alan projesi yaptÄ±k. Millet bahÃ§elerimizi buraya geldik, sÃ¶z verdik ve Pendik'in en gÃ¼zel yerinde yÃ¼rÃ¼me mesafesinde o yeÅŸil alanlarÄ± Pendik'in genÃ§liÄŸine kadÄ±nlarÄ±na armaÄŸan ettik" dedi.

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"BÃœYÃœKÅžEHÄ°RÄ°N YAPTIÄžI Ä°ÅžLER PENDÄ°K BELEDÄ°YEMÄ°ZLE YARIÅžAMAZ"

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Murat Kurum, "Pendik'imiz Cumhuriyet Halk Partili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye yÃ¶netimi tarafÄ±ndan yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, ÅŸÃ¶yle geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Pendik'te BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin Pendik'in geleceÄŸi adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± tek bir yatÄ±rÄ±mdan bahsedemezsiniz. Gelmediler, gÃ¶rmezden geldiler. Pendik'i yok saydÄ±lar, ama biz ne yaptÄ±k? Ahmet BaÅŸkanÄ±mla elele verdik; gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸarak, bu ilÃ§enin bÃ¼yÃ¼kÅŸehirden yÃ¼z kat daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¼tÃ§esiyle, inanÄ±n onlardan daha vizyoner Pendikâ€™in geleceÄŸi adÄ±na iÅŸlere projelere imza attÄ±k.Burada bÃ¼yÃ¼kÅŸehirin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸler emin olun Pendik Belediyemizle yarÄ±ÅŸamaz." dedi.

KURUM'DAN PENDÄ°KSPOR'A ZÄ°YARETÂ

Pendiksporâ€™u da ziyaret eden Kurum, Pendikspor yÃ¶neticileri ve sporcularÄ±yla biraraya geldi. Kurum, "BugÃ¼n Ä°stanbul'daki kulÃ¼p ziyaretlerimizden bir tanesini daha hep birlikte gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz ve ÅŸu anda Ã¼lkemizin, TÃ¼rk sporunun en Ã¶nemli markalarÄ±ndan bir tanesi olan Pendik sporumuzdayÄ±z. Tarihi 1950 yÄ±lÄ±na uzanan ve baÅŸarÄ±larÄ±yla hem Pendik'imizin hem de Ä°stanbulâ€™umuzun gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kabartan bir kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zdeyiz. Tabii bu manada az Ã¶nce kaptanÄ±mÄ±zla sporcularÄ±mÄ±zla biraraya geldik. Bir penaltÄ± attÄ±k ama zannedersem bize bir torpil yaptÄ±lar. Tabii istiyoruz ki biz iÅŸte sporun, kardeÅŸliÄŸinin, hukukunun her alanda gÃ¶sterilmesi, yaÅŸatÄ±lmasÄ± adÄ±na mahalle Ã¶lÃ§eÄŸinde yapÄ±lsÄ±n istiyoruz. Ä°ÅŸte bu gibi sahalarÄ±mÄ±zÄ± her mahalleye kazandÄ±rarak orada genÃ§lerimiz yakalayacaÄŸÄ± baÅŸarÄ±larla birlikte Ã¼lkemizi uluslararasÄ± arenada temsil etsin ve ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶ndere Ã§ektirsin istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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Her yÄ±l Ä°stanbul Cupâ€™Ä± dÃ¼zenleyeceklerini de belirten Kurum, "Biz her ne kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz, fikirlerimiz, tuttuÄŸumuz takÄ±mlarÄ±n rengi farklÄ± olsa da Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerimiz sevinÃ§lerimiz, hep aynÄ±. O yÃ¼zden burada Pendiksporumuzâ€™a ziyarette bulunmak bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetliydi. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle bir basÄ±n turnuvasÄ±, burada dÃ¼zenlemek lazÄ±m. Spor yazarlarÄ± turnuvasÄ± vardÄ± biliyorsunuz eskiden Ä°stanbulâ€™da. Maalesef o turnuva oynanmÄ±yor. Ä°nÅŸallah her yÄ±l Ä°stanbul Cupâ€™Ä± dÃ¼zenleyeceÄŸiz ve o etkinliÄŸin bir ayaÄŸÄ± da basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n maÃ§Ä± olsun. Buradan ilan edelim ve basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±z da kendi alanlarÄ±nda o turnuvaya dahil olsunlar istiyoruz. Sizleri seviyoruzÂ teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." dedi.

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