AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul artık yeni dönem için gün saymaktadır

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız. Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul’da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.

İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık.

5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. 420 km’ye çıkartacağız raylı sistem hattını. Liyakatli kadrolar bir yılda yapacak.

Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. Yine bizim dönemimizde başlanan, sonrasında ihalesi iptal edilen Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına ilk 6 ayda başlayacağız ve süratle bitireceğiz.

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9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkali) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız.

Buraya da bir parantez açmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda, bu hatta dair ihalemiz yapıldı. Ardından bu hattı yüzde 10 seviyesine getirdik. Ama bunlar gelir gelmez bu hattın ihalesini hemen iptal ettiler. 4 sene boyunca yüzde 10'da olan bu hatta hiçbir işlem yapmadıkları gibi, şimdi de apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar; şov malzemesi yaptılar; ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

Dediğim gibi biz bu gidişi durduracağız, hemen ilk altı ayda yapımına başlayacağız ve hızla milletimize armağan edeceğiz. 18,1 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir- Esenyurt hattımızı biliyorsunuz.

Yine; 21,3 km uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramwayının; 3,1 km uzunluğundaki Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayının; 2 km uzunluğundaki Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattının yapımlarına ilk 6 ayda hemen start vereceğiz.

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Yine ilk 6 ay içinde; 14.5 km uzunluğundaki Sefaköy-Yenikapı/ilk 1 yıl içinde, 28 km uzunluğundaki İncirli-Söğütlüçeşme/yine ilk 1 yıl içinde 62,4 km uzunluğundaki Samandıra - İstanbul havalimanı Raylı Sistem hatlarının yapımlarına başlayacağız.

'5 YILDA YAPTIĞININ; BİZ 1 YILDA TAM 2 KATINI YAPACAĞIZ'

AK Parti döneminde başlattığımız 9 hattı da hızlandıracağız; bunun yanı sıra toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına da başlayacağız. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız.

Yani mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının; biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız.

'DOLMABAHÇE-LEVAZIM TÜNELİ' İNŞAASINA; İLK 6 AYDA HEMEN YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ'

Şimdi geldik, tünel ve yol projelerimize. 7,8 kilometre uzunluğa sahip olan ve bizim dönemimiz başlatılan ancak mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli' inşaasına; ilk 6 ayda hemen yeniden başlayacağız.

7,2 kilometre uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümünün yapımını da ilk 6 ayda; 4,4 kilom uzunluğundaki Armutlu-Cendere ve 1,8 kilometre uzunluğundaki Cendere-Ayazağa Tüneller yapımlarını ilk yıl içerisinde başlatacağız. Yine; 4,5 kilometre uzunluğundaki Ayazağa-Çayır Tünelini ilk 6 ayda inşaasına başlayacağız.

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'45 KAVŞAĞIMIZIN YAPIMINI BAŞLATIYORUZ'

Biz trafik çilesini çok daha detaylı çözümlerle bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada ilk 6 ayda; tam 260 kilometrelik ana yol ve yan yolun; yine ilk 6 ayda 45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz. Bu kavşakların da tümünü ilk yıl tamamlamış olacağız.

'50 KM MOTOSİKLET YOLUNU HEMEN HİZMETE AÇACAĞIZ'

Motosiklet yolu ve bariyerleri konusunda titiz davrandık. Kazalar olmasın, Allah korusun kaza olursa da motor kullanan kardeşlerimiz yaralanmasın istiyoruz. Bu noktada da 1. yılın sonuna kadar 50 km motosiklet yolunu hemen hizmete açacağız.

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İstanbul'un en çok kullanılan yollarında toplam 100 kilometre motosiklet güvenlik bariyerini ilk 1 yılda hemen yapacağız. Biz İstanbul'a 250 bin araçlık otopark yapacağımızı beyan ettik. Bu noktada da ilk adımı atacağız. İlk 1 yılda tam 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız, 25 binini 1 yılın sonunda hizmete alacağız.

'METROBÜS HATTININ KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ'

Her otoparkımızda; şarj istasyonları olacak; sıfır atığa ve engelsiz ulaşıma uygun şekilde dizayn edilecek.

Yine ilk 6 ay içerisinde taksi problemini vatandaşımızın, esnafımızın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözeceğiz. İstanbul'un gündeminden taksi sorununu çıkaracağız. Taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz. Yine dijital uygulamaları tek merkezde buluşturarak çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul Taksi'sini marka haline getireceğiz.

Vatandaşımızın bir beklentisi de Metrobüs ve otobüs sayılarımızı artırmamızdır.

Bu noktada da ilk 6 ayda mevcut metrobüs hattında yeni işletme planımızı tesis ederek, metrobüs hattının kapasitesini artıracağız. İlk yıl tamamlandığında toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filolarımıza dâhil olacak.

Hazırladığımız "Yeni Metrobüs İşletme Planı" sayesinde; metrobüs kapasitesini yüzde 20 arttıracağız. Altunizade, Zincirlikuyu, Yenibosna gibi yoğun olan alanlardaki yığılmayı artık sonlandıracağız. Bozuk metrobüsleri süratle onaracak; yine metro hatları için de sıkıntılı tüm araçları iyileştireceğiz.

'TRAFİKTE KALMA SÜRESİNİ YÜZDE 64'TEN 59'A DÜŞÜRECEĞİZ'

Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projelerimizi tamamladığımızda; İstanbul'un en merkez yerlerinde yaşanan trafiği yerin altına alacak, alternatif yollarla yayacak ve milletimize nefe aldıracağız. Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten 59'a düşüreceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: BAŞVURULARI HEMEN 15 NİSAN'DA ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Depremle ilgili adımlarımızı atmamız gerekiyor. Mücadelemizi daha iyi bir gelecek sunmak için yapıyoruz. İstanbul’un deprem riskini ortadan kaldırmamız gerkiyor.

İstanbul'un en acil ihtiyaçlarının başında depreme hazırlık geliyor. İstanbul'u depremin risklerinden korumak, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek sorumluluk hissi taşıyan herkesin boynunun borcudur.

Biz göreve gelir gelmez, milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. 300 bin konutumuzu yarısı büyükşehirden diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız.

'DEPREM TRAFİK SORUNLARININ ALGI İLE ÇÖZÜLMEDİĞİNİ 5 YILDA GÖRDÜK'

Deprem trafik sorunlarının algı ile çözülmediğini 5 yılda gördük. Sizlere; deprem olmadan hazırlıklarımıza başlayacağımızı, kapsamlı bir afet yönetim sistemini kuracağımızı vaat etmiştik.

Bu noktada; ilk 6 ayda Anadolu ve Avrupa yakalarına birer adet afet müdahale merkezinin yapımına başlayacağız. İlk yılın sonu gelmeden, kalan 7 afet müdahale merkezimizin yapımına da başlamış olacağız.

Yine ilk yılımızda; Anadolu ve Avrupa yakalarına birer adet lojistik merkezimizi de yapacağız. Yine yıl bitmeden, hem İstanbul'da afet çantası dağıtımına başlayacağız hem de afet akademisini kuracağız. Yine ilk altı ay içinde 39 ilçemizde, tam donanımlı geçici yaşam alanları yapımına başlayacağız.

İlk 6 ay içerisinde yapacaklarımıza devam edelim. İstanbul için; "İstanbul Medeniyet Kentsel Tasarım Rehberimizi" hazırlayacağız. İlk yıl içerisinde 39 ilçemizin tamamında meydan düzenlemelerine başlayacağız. Yine ilk 6 ay içerisinde; 39 ilçemizin mahalle bahçesi çalışmalarını başlatacağız; İstanbul Botanik Bahçesi'nin 1 yılın sonuna gelmeden ilk etabını açacağız.

'İSTANBUL MÜZESİ'Nİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Yine 1. yıl içerisinde bizim dönemimizde inşaat ilerleme oranı %70 olan ve 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi'ni tamamlayacağız.

Şehir kütüphanelerimizin çalışmalarına ilk 1 yıl içerisinde başlayacağız ve bunlardan bir tanesini de aynı yıl tamamlayacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefiyle; ilk 6 ay içerisinde her mahallemizde spor tesislerinin yapımına başlayacağız.

100 KREŞ AÇACAĞIZ

Mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığı ve bizim 1 yılda yapacağımız bir başka projemiz daha var. Nedir o? Elbette kreşlerimiz! Biz, ilk yıl içerisinde İstanbul'da tam 100 kreş açacağız.

İşte bu kreşlerin bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak, gece çalışan kardeşlerimizin evlatları, Büyükşehire emanet olacak. Yine 39 ilçemize geçici sahipsiz hayvan bakım merkezleri yapacağız. Tamamını ilk yılda hizmete alacağız.

50.000 KAPASİTELİ HAYVAN YAŞAM MERKEZİ

Sokak hayvanlarını aşama aşama bu tesislere getireceğiz. Bakıma ihtiyaç duyan hayvanların ön bakımlarını buralarda yapacağız. Yine 1 yıl içerisinde iki yakada 50.000 kapasiteli hayvan yaşam merkezlerinin yapımına da başlayacağız.

Burada da kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları hayata geçireceğiz.

Biliyorsunuz mevcut yönetim iş başına geldikten bir süre sonra Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin ihalesini iptal etmiş, temel atmama töreni yapmıştı. Şimdi biz ilk 6 ay içerisinde, Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin temelini büyük bir coşkuyla atacağız.

Gençlerimize yeni işlerini kurabilecekleri, görüşmelerini yapabilecekleri ve onları profesyonel yaşamlarında destekleyecek olan paylaşımlı ofisler vaad etmiştik. ilk 6 ay içerisinde 39 ilçemize hizmet edecek şekilde paylaşımlı ofislerimizi açıyoruz.

Yine ilk 6 ay içerisinde İsmek'imizi büyütecek, yeni kurslar açacağız. Müfredatını güncelleyecek; eğitmen ve bina sayısını süratle arttıracağız.

Eğitim fakültelerinde okuyan genç öğretmen adaylarımıza; belli bir ücret karşılığı İSMEK'te görevler vereceğiz. İSMEK'imizi yeniden özüne döndüreceğiz.

Emekliler baş tacımız. Yaşamlarını kolaylaştırmak için onların her anlarında hep yanlarında olacağız. Emeklilerimiz için tüm adımları, Yarın Değil Hemen Şimdi düsturunda göreve gelir gelmez hızlıca atacağız. Emeklilerimizin İstanbul kartlarına 2500'er lirayı yükleyeceğiz.

Yine sosyal su tarifemizi hemen hayata geçiriyoruz. Buna göre, öğrenci evlerinin; 65 yaş üst aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerimizin; kamu kurumlarından sosyal destek ala kardeşlerimizin; 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde, faturanın %50'si büyükşehirden olacak.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Yine ücretsiz ulaşım ve toplu taşımaya dair sözlerimizi göreve gelir gelmez yerine getireceğiz. ilköğretim öğrencilerimize ücretsiz ulaşımı hemen hayata geçireceğiz. İstanbul gençler için çok daha keyifli ve huzurlu bir şehre dönüşecek.

Evet, Üniversite öğrencilerimize mevcut tarifeden %40 indirimi ilk ay içinde uygulayacağız. Yani öğrencilerimizin aylık abonmanları Mayıs ayında 150 lira olacak.

'İŞTEN ÇIKARILMIŞ TÜM KARDEŞLERİMİZİ GÖREVLERİNE GERİ ALACAĞIZ'

Buradan Büyükşehir personeline de sözümü veriyorum. Göreve geldiğimiz anda, 1 ay içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarılmış tüm kardeşlerimizi görevlerine geri alacağız. Ve bizim dönemimizde hiç kimse haksız bir şekilde işinden, ekmeğinden olmayacak.

Performans ücretlerini de eşit olarak dağıtacağız. Sosyal denge tazminatı ekleyerek yılda iki kez ikramiye vereceğiz. Kadrolu ve taşeron işçilerimizin maaşları arasındaki fark bir haksızlıktır; biz bu haksızlığı, adaletli bir düzenlemeyle gidereceğiz. Yani; İBB personelinin, 5 yıldır yaşadığı tüm adaletsizlikleri hızlı bir şekilde gidereceğiz.